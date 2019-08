Le gouvernement du Canada annonce l'apport d'autres changements à Nutrition Nord Canada





CAMBRIDGE BAY, NU, le 21 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada veille à ce que les politiques visant le Nord soient élaborées par et pour les résidants du Nord. Dans le cadre des mesures adoptées pour prendre en compte les préoccupations et les réalités des résidants du Nord, Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur et députée du Labrador, a annoncé aujourd'hui l'apport d'importantes améliorations au programme Nutrition Nord Canada au nom de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne?Autochtones.

Ces changements comprennent ce qui suit :

Élargissement de la liste des produits non périssables admissibles à une contribution, afin d'inclure des produits transportés par bateau, par barge ou par une route d'hiver, ainsi que des articles prisés des familles, comme le macaroni, la farine et les couches.

L'ajout des produits d'hygiène féminine à la liste d'admissibilité de Nutrition Nord Canada pour rendre ces produits plus accessibles et abordables et favoriser la santé et le bien-être des femmes et des filles dans les localités isolées du Nord.

Au cours des prochains mois, le gouvernement du Canada mettra également sur pied un comité d'examen de la conformité et de la vérification dans le Nord afin d'améliorer la transparence et la responsabilisation en donnant aux représentants et aux entreprises du Nord la possibilité de participer à l'examen des rapports de vérification.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur une série d'améliorations que notre gouvernement a apportées au programme Nutrition Nord Canada depuis 2015. Celles-ci ont inclus :

élargissement du programme en 2016 pour inclure toutes les communautés isolées du Nord et le lancement de consultations pour modifier le programme;

engagement de mettre en place une Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs pour aider à réduire les coûts élevés liés aux activités traditionnelles de chasse et de cueillette. Nous avons continué à travailler à cette initiative avec nos partenaires;

mise en oeuvre de mesures de responsabilisation, y compris le système de terminaux de point de vente, afin que les consommateurs puissent voir clairement sur leurs coupons de caisse les économies découlant de la contribution pour les aliments admissibles. Mise à jour des critères d'admissibilité au programme pour s'assurer que seuls les établissements qui desservent les résidants des communautés isolées du Nord sont admissibles.

Investissement de plus de 127 millions de dollars pour élargir le programme Nutrition Nord Canada afin d'inclure toutes les communautés isolées du Nord, appuyer les changements apportés aux programmes, y compris de nouveaux niveaux de contribution et mise en place de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.

Les améliorations que nous avons apportées à Nutrition Nord Canada sont directement influencées par les commentaires de nos partenaires. Nous continuons d'écouter les résidants du Nord pour nous assurer qu'ils ont constamment accès à des aliments sains et abordables.

«?Depuis 2016, nous avons écouté les résidants du Nord, et leurs commentaires ont éclairé tous les changements que nous avons apportés au programme Nutrition Nord Canada. Nous avons étendu le programme à toutes les communautés isolées du Nord, accru sa transparence et nous travaillons à la création d'une subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs. Nous sommes fiers des mesures prises et, aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer d'autres améliorations à Nutrition Nord Canada. Nous remercions tous nos partenaires dont la contribution a été essentielle à ce processus, et nous continuerons de travailler avec vous pour faire en sorte que les résidants du Nord aient accès à une alimentation saine et abordable.»

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

«?Les résidants du Nord nous ont dit qu'ils voulaient économiser davantage sur les aliments sains destinés à favoriser la santé de leur famille. La nouvelle contribution applicable aux articles admissibles acheminés par des modes de transport de surface et l'ajout de produits d'hygiène féminine font écho aux propos des résidants du Nord. Ensemble, nous continuerons d'explorer des solutions conçues par et pour les résidants du Nord, de manière à ce que le programme serve bien ceux qui en ont besoin.?»

Yvonne Jones, députée

Secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur

«?Le Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada se réjouit de voir que ces améliorations supplémentaires apportées au programme NNC continuent de répondre aux besoins des résidants du Nord. Cette fois encore, d'après les opinions formulées par les résidants du Nord, la mise en oeuvre d'une nouvelle contribution applicable à certains produits de première nécessité transportés par route d'hiver et par bateau renforcera le soutien financier dont ont besoin les familles vivant dans les régions desservies par Nutrition Nord Canada.?»

Nellie Cournoyea

Présidente du Conseil consultatif de Nutrition Nord Canada

En 2016, le gouvernement du Canada a mobilisé les résidants du Nord, des organisations autochtones, les gouvernements provinciaux et territoriaux et des partenaires clés afin de comprendre comment il serait possible de rendre Nutrition Nord Canada plus transparent, rentable et mieux adapté à la culture.

Le budget de 2016 prévoyait 64,5 millions de dollars supplémentaires sur cinq ans et 13,8 millions de dollars par année, par la suite, pour élargir le programme Nutrition Nord Canada afin de soutenir toutes les communautés isolées du Nord.

Le 1 er octobre 2016, dans le cadre du budget de 2016, le programme Nutrition Nord Canada a pris de l'ampleur en desservant 37 communautés isolées supplémentaires du Nord.

octobre 2016, dans le cadre du budget de 2016, le programme Nutrition Nord Canada a pris de l'ampleur en desservant 37 communautés isolées supplémentaires du Nord. Le 10 décembre 2018, le gouvernement a annoncé l'apport d'une série d'améliorations à Nutrition Nord Canada, y compris une nouvelle liste entièrement révisée des aliments admissibles à une contribution; un nouveau taux de contribution supérieur applicable en particulier au lait, aux fruits et aux légumes congelés, aux préparations et aux aliments pour nourrissons; une augmentation des deux taux de contribution en vigueur pour aider à réduire le coût des aliments nutritifs périssables.

Dans son Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 62,6 millions de dollars sur cinq ans dans le programme Nutrition Nord Canada à partir de 2019?2020, et 10,4 millions par année par la suite, afin d'appuyer les changements apportés au programme et d'introduire la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.

Document d'information

Changements et mises à jour apportés à Nutrition Nord Canada

Le gouvernement du Canada apporte d'autres mises à jour au programme Nutrition Nord Canada pour prendre en compte les opinions exprimées par les familles du Nord, les familles autochtones, les membres de la communauté, les gouvernements provinciaux et territoriaux et d'autres intervenants clés :

Expansion de la portée de la subvention du programme NNC pour qu'elle s'applique aux articles non périssables admissibles transportés par bateau et par route d'hiver

Afin d'aider à réduire le prix des articles non périssables, le gouvernement du Canada crée un nouveau niveau de subvention d'un dollar par kilogramme pour les articles admissibles expédiés par des moyens de transport terrestre saisonnier (route d'hiver, bateau, barge) dans toutes les communautés admissibles. Grâce à ce changement, la subvention pourra s'appliquer aux produits non périssables admissibles et aux produits prisés par les familles tels que le macaroni, la farine et les couches qui sont normalement acheminés par ces modes de transport.

Parce que les taux de transport par bateau et par route d'hiver sont nettement moins élevés que les frais d'expédition par voie aérienne, cette subvention supplémentaire aidera considérablement à réduire le prix des articles admissibles, comparativement à celui qu'aurait entraîné l'envoi par avion. Cette mesure économique non seulement réduira le coût de nombreux produits non périssables admissibles, mais elle permettra aussi au programme de subventionner plus d'aliments nutritifs périssables qui ne sont expédiés que par avion.

Ajout de produits d'hygiène féminine à la liste d'admissibilité de Nutrition Nord Canada afin de rendre ces produits plus abordables.

Afin d'améliorer l'accès aux produits d'hygiène féminine et leur accessibilité, ces produits seront désormais ajoutés à la liste d'admissibilité dressée par Nutrition Nord Canada.

Comité comité d'examen de la conformité et de la vérification basé dans le Nord

Le gouvernement du Canada mettra sur pied un comité d'examen de la conformité et de la vérification dans le Nord dans les prochains mois afin d'améliorer la transparence et la responsabilisation en donnant aux représentants et aux entreprises du Nord la possibilité de participer à l'examen des rapports de vérification.

Cette mesure de transparence aidera les représentants des communautés du Nord à mieux comprendre les rouages internes du programme et les constatations issues des vérifications de la conformité.

Engagement lié à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs

Le gouvernement du Canada a réaffirmé son engagement lié à la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.

Dans son Énoncé économique de l'automne 2018, le gouvernement a annoncé un investissement supplémentaire de 62,6 millions de dollars sur cinq ans dans le programme Nutrition Nord Canada à partir de 2019-2020, et 10,4 millions par année par la suite, afin d'appuyer les changements apportés au programme et d'introduire la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs.

En plus d'appuyer les changements apportés au programme, à la lumière des consultations avec les résidants du Nord, ces investissements importants comporteront la création de la Subvention pour le soutien aux chasseurs-cueilleurs, laquelle aidera à réduire les frais élevés liés aux activités traditionnelles de chasse et de récolte qui sont une importante source de nourriture saine et traditionnelle.

En collaboration avec ses partenaires autochtones, le gouvernement est en train de mettre la dernière main à la nouvelle subvention.

