Lancement d'un nouveau programme de sommellerie de très haut niveau à l'ITHQ





MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) lançait lundi avec fierté et fébrilité le tout nouveau programme Sommelier expert à l'international! À cette occasion, sommeliers et professeurs se sont rassemblés au Restaurant de l'ITHQ pour assister au dévoilement de cette formation de niveau encore inégalé au Canada.

Offert conjointement avec la prestigieuse Université du Vin de Suze-la-Rousse, le programme comportant 7 modules pouvant être suivis à la carte s'adresse à des professionnels du vin qui souhaitent rehausser leur expertise, affiner leur sens critique et bonifier la qualité de leur service, le tout dans un contexte de formation bilingue.

Développé par les professeurs Hugo Duchesne (advanced sommelier- Court of Master Sommeliers) et Lianne Castravelli (Meilleur jeune sommelier du monde 2007, 2e place et finaliste meilleur sommelier UK 2004), le programme Sommelier expert à l'international permettra à l'étudiant d'approfondir ses aptitudes et ses connaissances pour atteindre un niveau d'expertise lui permettant d'avoir accès aux plus grandes tables d'ici et d'ailleurs. Dégustation analytique, vitiviniculture, géographie viticole mondiale, accords vins et mets, service élaboré, ainsi que gestion et commercialisation seront à l'étude. Les cours et stages prévus dans le cursus pourront être suivis au Québec ou en France, à la convenance de l'étudiant.

Le programme Sommelier expert à l'international est né de la volonté de l'ITHQ et de l'Université du Vin de Suze-la-Rousse de collaborer afin de combler un vide dans le monde francophone de la sommellerie. Cette formation de haut niveau rivalisera dignement avec les grands programmes de sommellerie dispensés ailleurs dans le monde.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinés aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

