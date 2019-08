La start-up en intelligence artificielle Deeplite désigne Nick Romano, un vétéran des technologies, à titre de PDG





MONTRÉAL, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Deeplite, inc., une entreprise en démarrage établie à Montréal utilisant l'intelligence artificielle (« IA ») afin de rendre les réseaux de neurones et l'apprentissage profonds plus rapides, plus légers et plus efficaces sur le plan énergétique - créant l'intelligence légèreMC - a annoncé aujourd'hui la nomination de Nick Romano à titre de président directeur général (« PDG »). Après avoir été issue de TandemLaunch, créateur d'entreprises et fonds de prédémarrage, la nomination de M. Romano, un entrepreneur canadien réputé du domaine des technologies, est une étape importante vers la commercialisation à grande échelle de la plateforme logicielle de Deeplite.

Deeplite est une solution brevetée et automatisée permettant aux équipes d'IA d'optimiser leurs modèles d'apprentissage profonds afin qu'ils soient déployés du nuage jusqu'en périphérie du réseau. Les modèles optimisés par Deeplite réduisent de façon importante les frais infonuagiques pour les solutions d'IA hébergées dans les nuages et peuvent permettre le déploiement directement sur des dispositifs connectés tels que les voitures autonomes, les appareils issus de l'internet des objets et les téléphones intelligents, permettant de créer de nouvelles applications telles que la vision assistée par ordinateur et l'IA médicale, sans devoir être attachés au nuage.

« Je suis heureux de me joindre à une équipe de technologues et d'entrepreneurs passionnés et expérimentés qui sont à l'origine cette technologie révolutionnaire. Je crois que l'intelligence légèreMC sera le catalyseur permettant de déployer l'IA dans la vie quotidienne. » a dit Nick Romano, PDG de Deeplite, inc.

« En tant qu'entrepreneur et PDG en série, Nick amène avec lui l'expérience requise afin de faire croître et assurer la commercialisation de la solution de Deeplite. L'intelligence artificielle, plus particulièrement l'apprentissage profond, a le potentiel de transformer la façon dont les équipementiers d'origine (OEM), les fabricants de puces, les fournisseurs de services infonuagiques et d'autres entreprises mettent en marché leurs technologies, » a dit Helge Seetzen, associé principal et PDG de TandemLaunch.

Nick Romano est un entrepreneur accompli et haut dirigeant d'entreprise ayant démontré son expertise à faire croître des entreprises technologiques et à les amener à l'étape de commercialisation. Nick a fondé Messagepoint (préalablement connu sous le nom de Prinova) et en a assuré la croissance, jusqu'à ce qu'elle devienne une entreprise reconnue par le PROFIT500. Il a récemment été honoré par la faculté de génie de l'Université McMaster en tant que membre du Top 150 Distinguished Alumni pour sa contribution à façonner le Canada et le monde.

À propos de Deeplite

Fondée en 2018 et ayant son siège social à Montréal, Deeplite est une entreprise d'intelligence artificielle en démarrage dédiée à faciliter l'apprentissage profond dans les appareils que nous utilisons au quotidien. Deeplite fait la recherche, la conception et le développement de logiciels d'optimisation intelligents propulsés via l'apprentissage par renforcement afin de rendre les réseaux de neurones profonds (DNNs) plus rapides, plus légers et plus efficaces sur le plan énergétique, du nuage jusqu'en périphérie du réseau.

Deeplite a reçu plusieurs reconnaissances, dont le prix « 2019 Innovation Award » pour la région du Québec et est une des sept entreprises émergentes choisies à l'international pour participer à MobilityXlab. Pour plus d'information, voir la section « News » du site web de la société : www.deeplite.ai

