Resolve acquiert FixStream pour 24 millions USD afin de fournir une combinaison d'AIOps et d'automatisation avancée changeant la donne dans une plateforme unifiée





Resolve Systems®, plateforme numéro un d'automatisation et d'orchestration informatique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de FixStream, une société novatrice dans le domaine de l'intelligence artificielle dédiée aux opérations informatiques (AIOps). L'acquisition, dont la clôture est prévue pour fin septembre, permettra à Resolve d'offrir la plateforme d'automatisation informatique la plus robuste sur le marché en combinant les perspectives de l'intelligence artificielle sur des environnements informatiques hybrides dynamiques avec des capacités d'automatisation puissantes spécialement conçues pour la complexité des entreprises modernes.

La plateforme unifiée traitera une large gamme d'opérations informatiques ? de la cartographie des infrastructures, la corrélation des données opérationnelles et l'analyse prédictive basées sur l'intelligence artificielle à l'automatisation intelligente d'actions interdomaines basées sur ces résultats. Ceci permettra aux clients d'améliorer de manière significative la performance des infrastructures, raccourcir la durée de résolution (MTTR), améliorer l'efficacité des opérations informatiques, réduire les alarmes, et attribuer des ressources de manière proactive et intelligente pour les services métiers critiques.

Avec une croissance multipliée par 7 de son chiffre d'affaires au cours des 24 derniers mois, FixStream est l'une des plateformes AIOps faisant l'objet de la croissance la plus rapide. Sa solution éprouvée fournit des plans de dépendances automatisés qui suivent de façon dynamique les relations changeantes entre les applications et les infrastructures sous-jacentes pour diagnostiquer rapidement la cause fondamentale des problèmes de performance et des pannes. Elle exploite également l'intelligence artificielle et l'apprentissage machine pour analyser et contextualiser de gros volumes de données de systèmes, ce qui permet à la solution de détecter les modèles qui prédisent des problèmes dans l'ensemble du stack.

Au final, la vision à long terme de la solution Resolve et FixStream combinée est d'aider les clients à réaliser la promesse très attendue de « l'informatique d'autoréparation. » La combinaison de la visibilité multi-couches et de l'analyse prédictive de FixStream avec les capacités d'automatisation de niveau services interdomaines de Resolve fournira aux clients la capacité inégalée de prédire, d'éviter et de résoudre les problèmes automatiquement et de manière autonome. En exploitant des plans de dépendances dynamiques et des renseignements basés sur l'intelligence artificielle pour informer, mettre automatiquement à jour et déclencher des automatisations intelligentes, Resolve pourra fournir un système à boucle fermée de découverte, d'analyse, de détection, de prédiction, et d'automatisation.

L'acquisition de FixStream permet à Resolve de tirer parti du marché en forte croissance des solutions AIOps à l'heure où les équipes informatiques sont confrontées au défi de réduire les coûts informatiques tout en gérant une complexité croissante, avec une augmentation exponentielle des volumes de données générés par les infrastructures et les applications informatiques. Gartner estime que le sous-segment du marché de l'analyse des performances, qui inclut AIOps, ITIM, et d'autres outils de suivi, atteindra 5,7 milliards USD à l'échelle mondiale d'ici 2020.*

« Nous considérons que les capacités AIOps et de cartographie des infrastructures de FixStream sont un mariage parfait avec la plateforme d'automatisation d'entreprise de Resolve car elles fournissent une fonctionnalité transformatrice qui permettra aux clients d'atteindre une agilité, une vitesse et une simplicité sans précédent dans leurs opérations informatiques », a déclaré John Ferron, PDG de Resolve. « En combinant notre automatisation interdomaines puissante avec les renseignements fournis par l'intelligence artificielle de FixStream, nous pourrons aider les équipes informatiques à accélérer leur parcours de transformation numérique. »

« Ensemble, Resolve et FixStream offrent aux organisations informatiques la plateforme d'automatisation complète qu'ils recherchent. Nous avons entendu à maintes reprises le besoin qui existait pour une solution réunissant des AIOps meilleurs de leur catégorie et des capacités d'automatisation interdomaines éprouvées et nous sommes ravis que cette vision soit devenue réalité », a ajouté Sameer Padhye, PDG et fondateur de FixStream. « Au-delà des synergies qui existent dans nos produits, nous partageons l'objectif commun d'aider les organisations informatiques à relever les défis posés par les infrastructures informatiques modernes et améliorer la fourniture de services. »

« Notre recherche a montré que l'efficacité des opérations informatiques est devenue une priorité critique pour les responsables des technologies de l'information car les charges de travail de leurs équipes continuent de croître et leur dotation en personnel reste inchangée en raison du manque de travailleurs en TI qualifiés et des compressions budgétaires », a confié pour sa part Carl Lehmann, analyste principal chez 451 Research. « En combinant les renseignements de l'intelligence artificielle avec la technologie de l'automatisation, les entreprises peuvent surmonter ces défis et gérer la complexité croissante des environnements informatiques hybrides actuels, tout en se rapprochant de l'objectif à long terme de l'informatique d'autoréparation. »

Pour en savoir plus sur la façon dont Resolve et FixStream révolutionnent l'automatisation des TI, enregistrez-vous pour leur prochaine webdiffusion le jeudi 5 septembre ou visitez le site Web de Resolve.

*Gartner, Forecast: Infrastructure Software Markets, Worldwide, 2017-2023, 2Q19 Update, Vanitha Dsilva, et al., 1er juillet 2019

À propos de Resolve Systems

Resolve est la plateforme numéro un d'automatisation et d'orchestration informatiques qui pilote plus d'un million d'automatisations au quotidien, des tâches simples et répétitives aux processus incroyablement complexes qui vont bien au-delà de ce que l'on imagine être automatisable. Avec plus de dix ans d'expertise en automatisation, la plateforme de Resolve est spécialement conçue pour permettre aux équipes ITOps, NetOps, et SecOps d'aujourd'hui de répondre aux demandes croissantes placées sur les TI, de réaliser des mesures de l'efficacité et des coûts sans précédent et d'améliorer radicalement les niveaux de service grâce à la puissance de l'automatisation. Resolve est détenue majoritairement par Insight Partners, une société mondiale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des sociétés de logiciel et de technologie à forte croissance. Découvrez pourquoi les entreprises du classement Fortune 1000, les prestataires de services gérés (MSP) mondiaux, et les plus grands opérateurs de télécommunications de la planète confient leur automatisation à Resolve. Vous en saurez plus sur resolve.io.

À propos d'Insight Partners

Insight Partners est une société mondiale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des sociétés de logiciel et de technologie à forte croissance qui génèrent un changement transformatif dans leurs secteurs. Fondée en 1995, Insight gère actuellement plus de 20 milliards USD d'actifs, et a investi dans plus de 300 sociétés à travers le monde. Notre mission consiste à repérer, financer et travailler efficacement avec les dirigeants visionnaires, en leur fournissant une expertise de croissance pratique et concrète pour favoriser la réussite à long terme. Au travers de nos employés et de notre portefeuille, nous encourageons une culture axée sur une conviction fondamentale : la croissance crée des opportunités. Pour en savoir plus sur Insight et sur l'ensemble de ses investissements, rendez-vous sur www.insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter @insightpartners.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 août 2019 à 02:05 et diffusé par :