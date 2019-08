MISE À JOUR : Venture Global annonce la décision finale d'investissement et la clôture financière du projet Calcasieu Pass LNG





ARLINGTON, Virginie, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- Venture Global LNG, Inc. est fière d'annoncer la décision finale d'investissement et la clôture du financement du projet de son installation de GNL à Calcasieu Pass et du pipeline connexe TransCameron dans la Paroisse de Cameron, en Louisiane. Le produit du financement par emprunt et par fonds propres finance intégralement le solde de la construction et de la mise en service du site de Calcasieu Pass. La construction du site complet est en cours depuis février 2019 et la mise en service commercial devrait se faire en 2022.

Stonepeak Infrastructure Partners a investi 1,3 milliard de dollars en fonds propres dans le projet. Le groupe de prêteurs pour le financement de la construction, qui s'élève à 5,8 milliards de dollars, comprend les principales banques de financement de projets d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. Les prêteurs ayant participé au financement à la clôture sont : Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank, Ltd., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Natixis, Nomura Securities International, Inc., la Banque Royale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et La Banque de Nouvelle-Écosse.

Mike Sabel et Bob Pender, codirecteurs généraux de Venture Global LNG, ont déclaré : « Notre objectif a toujours été de réduire le coût de l'électricité en fournissant au monde un gaz naturel liquéfié propre et à faible coût. La clôture de notre financement est le fruit de plusieurs années de dur labeur et nous tenons à remercier sincèrement notre équipe de Venture Global, nos partenaires de construction, nos fondateurs, nos prêteurs et conseillers, la Paroisse de Cameron et nos partenaires locaux en Louisiane. »

Calcasieu Pass a obtenu tous les permis nécessaires, y compris l'autorisation de la FERC et l'autorisation d'exportation sans accord de libre-échange (ALE) du Département de l'énergie des États-Unis. Le projet prévoit des contrats de vente et d'achat de GNL d'une durée de 20 ans avec Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG. Venture Global LNG développe également le projet de GNL de 20 MTPA Plaquemines LNG et le projet de GNL de 20 MTPA Delta LNG, tous deux situés dans la Paroisse de Plaquemines, en Louisiane.

Morgan Stanley a agi en qualité de conseiller financier auprès de Venture Global pour la transaction. Latham & Watkins LLP est intervenu au titre de conseiller de Venture Global et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP a servi de conseiller aux prêteurs.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à bas coût de gaz naturel liquéfié (GNL) provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. L'installation de 10 MTPA Venture Global Calcasieu Pass est en cours de construction à l'intersection du chenal de navigation de Calcasieu et du golfe du Mexique. Venture Global LNG est également en train d'aménager l'installation de production de GNL de 20 MTPA Venture Global Plaquemines LNG et l'installation de production de GNL de 20 MTPA Venture Global Delta LNG au sud de La Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi. Pour plus d'informations, consultez www.venturegloballng.com.

