Lixar et le Centre national de musique s'associent pour la Résidence artistique du Polaris





Une residence de cinq jours au Studio Bell sera attribuee a un nomme de la longue liste 2019

TORONTO, le 20 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'entreprise experte en IA et en données Lixar, le Centre national de musique (CNM) et le Prix de musique Polaris sont heureux d'annoncer un nouveau partenariat qui offrira à l'un des nommés de la longue liste du Polaris 2019 la chance d'explorer et d'enregistrer dans les installations de calibre mondial du CNM au Studio Bell.

La nouvelle résidence, appelée Lixar et le Centre national de musique présentent la Résidence artistique du Polaris, est ouverte à tous les nommés de la longue liste 2019. Le récipiendaire de la résidence sera annoncé au gala du Prix de musique Polaris ayant lieu à Toronto le 16 septembre.

Un artiste sera choisi parmi les 40 artistes de la longue liste pour recevoir le prix de la résidence de cinq jours au Studio Bell, incluant les frais de déplacement qui seront couverts par Lixar. L'oeuvre découlant de la résidence sera enregistrée et pressée sur un vinyle, également une gracieuseté de Lixar. Les détails concernant la distribution du vinyle seront annoncés plus tard.

« En tant que Canadien, il est formidable d'avoir l'opportunité chaque année de réimaginer ce que la musique représente pour nous. Le Prix Polaris aide à donner forme à cela et contribue à définir notre identité musicale collective canadienne », a dit Bill Syrros, PDG Lixar. « Nous sommes honorés de faciliter la création de cette résidence, et de soutenir la musique et les artistes qui méritent tant cette opportunité. »

« Nous sommes de grands fans du soutien pour la créativité musicale qu'offre le Centre national de musique, et de son partage de sa collection hallucinante d'instruments », a dit Steve Jordan, Fondateur et Directeur exécutif du Prix de musique Polaris. « Lixar est un allié informé et loyal des arts e la musique, donc il était tout à fait logique de réunir ces forces pour le bien artistique dans un programme. Nous sommes très reconnaissants de ce qu'offrira ce partenariat à l'un des artistes de la longue liste, et nous sommes vraiment excités à l'idée des nouvelles possibilités musicales qui émergeront de ce projet. »

Lixar et le Centre national de musique présentent la Résidence artistique du Polaris représente une autre porte d'entrée au programme d'artistes en résidence du CNM, qui est en constante croissance. Le programme d'artistes en résidence au Studio Bell est conçu pour nourrir et encourager la créativité artistique en permettant aux musiciens d'utiliser la collection renommée d'instruments de musique et d'équipements d'enregistrement du CNM, qui couvre 450 années d'innovation technologique.

« Le Centre national de musique, le Prix de musique Polaris et Lixar partagent le même intérêt à vouloir collaborer avec la communauté et soutenir l'excellence artistique », a dit Andrew Mosker, Président et PDG, CNM. « Nous sommes emballés de promouvoir notre mandat national en s'associant avec ces deux organisations et de continuer à enrichir l'héritage que nous avons commencé à bâtir à travers nos programmes de développement artistique. »

Le Centre national de musique a accueilli un grand nombre d'artiste d'exception qui ont joué, expérimenté et enregistré avec sa collection. Plusieurs de ces artistes ont par la suite été nommés au Polaris pour des oeuvres ayant été créées au Studio Bell. La liste d'anciens participants au programme d'artistes en résidence inclut Jeremy Dutcher, le gagnant du Prix de musique Polaris 2018, ainsi que A Tribe Called Red, Jean-Michel Blais, Basia Bulat et Timber Timbre, tous des artistes qui ont été nommés sur la courte liste.

La Résidence artistique du Polaris se tiendra au Studio Bell en janvier 2020, et aura comme point culminant un spectacle et une soirée dans l'une des salles du CNM. Restez à l'affût pour plus de détails au sujet du volet public.



À propos de Lixar IT

Lixar est une compagnie experte en IA et en données qui livre des résultats pratiques et concrets avec l'IA, aujourd'hui. Depuis 20 ans, Lixar offre des services clés-en-main et une expérience à l'échelle de l'entreprise dans les domaines des données, du développement, de l'IoT et du cloud. Lixar est en pleine croissance avec ses équipes talentueuses installées à Halifax en Nouvelle-Écosse, Ottawa en Ontario, Toronto en Ontario et, maintenant, Calgary en Alberta. Lixar est le gagnant du prix AI Innovation Microsoft Impact 2019 et est également un partenaire Microsoft triple or dans les solutions de développement, de données et de cloud. Membre du Conseil stratégique des DPI, Lixar est fier de soutenir le Club des garçons et filles d'Ottawa, le festival Megaphono et le Prix de musique Polaris. Pour plus d'informations, visitez le lixar.com.

À propos du Studio Bell

Studio Bell, la maison du Centre national de musique (CNM), est bien plus qu'un musée. Un organisme caritatif agréé et un catalyseur national de la découverte, de l'innovation et du renouveau par la musique, le CNM préserve et célèbre l'histoire de la musique du Canada dans sa maison au Studio Bell dans le East Village à Calgary. Avec une programmation qui comprend des programmes éducatifs sur place et à l'extérieur, des spectacles, des programmes de résidence et d'incubation d'artistes ainsi que des expositions, le CNM inspire une nouvelle génération de mélomanes. Pour plus d'informations, visitez le studiobell.ca.

À propos du Prix de musique Polaris

Le Prix de musique Polaris est une organisation à but non lucratif qui honore et récompense

annuellement les artistes ayant créé des albums de musique canadiens de renom. Un groupe sélectionné de critiques musicaux jugent et décernent le Prix sans considération pour le genre musical ou la popularité commerciale. Pour plus d'informations, visitez le polarismusicprize.ca.

SOURCE Lixar IT

Communiqué envoyé le 20 août 2019 à 13:00 et diffusé par :