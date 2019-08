Convocation - Invitation de la presse - Visite du chantier Turcot

Les personnes handicapées et la communauté des personnes handicapées disposent maintenant de nouveaux outils pour faire valoir leur droit à un réseau de transport accessible. Pour aider à la mise en oeuvre du nouveau Règlement sur les transports...

Avec l'arrivée prochaine du Réseau express métropolitain (REM) et les travaux associés au pont Samuel-De Champlain, la partie nord de L'Île-des-Soeurs vivra une transformation importante et connaîtra une croissance immobilière accrue. Afin d'assurer...

La circulation des marchandises sur la rive nord de Vancouver joue un rôle important en ce qui a trait au commerce international et à la vigueur économique du Canada. Cependant, la congestion routière le long de ce corridor représente un obstacle à...

Le ministère des Transports du Québec invite les représentants des médias à une visite du chantier Turcot afin de prendre connaissance de l'avancement des travaux et des ouvertures à venir cet automne. Deux arrêts sur de nouvelles structures seront...