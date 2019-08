Un premier pas! Beaconsfield veut s'adjoindre un conseiller professionnel pour l'appuyer dans le processus éventuel du projet Imaginons L'ESPACE





BEACONSFIELD, QC, le 20 août 2019 /CNW Telbec/ - Le maire et les membres du Conseil sont heureux d'annoncer qu'ils accueillent favorablement les recommandations du Comité d'orientation Imaginons L'ESPACE suite aux constats réalisés dans le cadre du processus de consultation auprès des résidents afin de revitaliser le parc Centennial et la propriété Lord Reading.

Ainsi, une première étape est lancée avec l'adoption par le Conseil, à la séance du 19 août, d'une résolution concernant une grille de critères devant servir à sélectionner un conseiller professionnel pour tenir un concours d'architecture pluridisciplinaire en vue de la construction d'un futur centre multifonctionnel. Pour ce projet novateur, la Ville agit en collaboration avec le Bureau du design de la Ville de Montréal qui possède une expertise élaborée pour encadrer cette démarche.

« Le Conseil a bien étudié les recommandations du rapport du Comité et est d'accord de procéder avec cette première étape du projet. Le processus menant à un concours d'architecture se fait en plusieurs phases, et nous devons évaluer à chacune de celles-ci la faisabilité et pertinence de continuer les démarches. L'appui d'un professionnel est un élément essentiel pour ce projet unique qui constitue une expérience exceptionnelle pour notre municipalité », déclare le maire Georges Bourelle.

De plus, la Ville tiendra, le 2 octobre prochain à la Salle du Conseil, une soirée dialogue avec les résidents portant sur l'expérience usager pour les services culturels et la bibliothèque.

« Nous espérons que les résidents continueront à s'impliquer dans ce projet rassembleur et qu'ils participeront en grand nombre à cette soirée d'échanges. L'architecture façonne nos lieux publics, nos quartiers et exerce un effet durable sur le territoire; il est donc important pour le Conseil d'avoir le pouls de la population. Nous espérons que cette approche, basée sur la consultation depuis le début du projet Imaginons L'ESPACE, permettra de partager l'information afin d'envisager un centre moderne et adapté en un magnifique lieu culturel et communautaire pour notre population », souligne le maire Bourelle.

Pour plus de détails concernant le projet Imaginons L'ESPACE, consultez le site web beaconsfield.ca.

