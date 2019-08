Venture Global annonce la clôture du financement de son projet d'installation de gaz naturel liquéfié de Calcasieu Pass





ARLINGTON, Virginie, 20 août 2019 /CNW/ - La société Venture Global LNG Inc. est fière d'annoncer la clôture du financement de son projet d'installation de gaz naturel liquéfié (GNL) de Calcasieu Pass et du pipeline TransCameron connexe de Cameron Parish, en Louisiane. Le produit du financement par emprunt et par actions permettra de financer la totalité du coût de la construction et de la mise en service de l'installation de Calcasieu Pass. La construction du site est en cours depuis février 2019 et son exploitation commerciale devrait débuter en 2022.

Stonepeak Infrastructure Partners a fourni un placement en actions de 1,3 milliard de dollars pour le projet. Le groupe de prêteurs assurant le financement du chantier de 5,8 milliards de dollars comprend les principales banques de financement de projets d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord. À la clôture du financement, les prêteurs ayant fourni du financement étaient les suivants : Banco Santander, S.A, Bank of America, N.A., Goldman Sachs Bank USA, Industrial & Commercial Bank of China Limited, ING Capital LLC, JPMorgan Chase Bank, N.A., Mizuho Bank Ltd., Morgan Stanley Senior Funding Inc., Natixis, Nomura Securities International Inc., Banque Royale du Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et Banque Scotia.

Les co-chefs de la direction de Venture Global LNG, Mike Sabel et Bob Pender, ont déclaré conjointement : « Notre objectif a toujours été de réduire le coût de l'électricité en livrant du GNL propre et bon marché partout dans le monde. La clôture de notre financement est l'aboutissement d'années de travail acharné, et nous tenons à remercier sincèrement notre équipe de Venture Global, nos partenaires du secteur de la construction, nos premiers clients, nos prêteurs et nos conseillers, Cameron Parish et nos partenaires locaux en Louisiane ».

Le projet de Calcasieu Pass a obtenu tous les permis nécessaires, y compris l'autorisation de la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) et l'autorisation du département de l'Énergie des États-Unis d'exporter du GNL vers des pays n'ayant pas signé de traité de libre-échange. Les responsables du projet ont conclu des accords de vente et d'achat de GNL sur 20 ans avec Shell, BP, Edison S.p.A., Galp, Repsol et PGNiG. Venture Global LNG développe également le projet Plaquemines LNG, de 20 millions de tonnes par an (MTPA), et le projet Delta LNG, de 20 MTPA, tous deux à Plaquemines Parish, en Louisiane.

Morgan Stanley a agi à titre de conseiller financier de Venture Global pour cette transaction. Latham & Watkins LLP ont agi à titre de conseillers juridiques de Venture Global et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi à titre de conseillers juridiques des prêteurs.

À propos de Venture Global LNG

Venture Global LNG est un fournisseur à long terme et à faible coût de GNL issu des bassins riches en ressources de gaz naturel d'Amérique du Nord. L'installation Venture Global Calcasieu Pass, de 10 MTPA, est en construction à l'intersection du chenal maritime de Calcasieu et du golfe du Mexique. Venture Global LNG construit également l'installation Venture Global Plaquemines LNG, de 20 MTPA, et l'installation Venture Global Delta LNG, de 20 MTPA, au sud de La Nouvelle-Orléans sur le fleuve Mississippi. Pour en savoir plus, rendez?vous sur www.venturegloballng.com.

