À l'occasion de son 30e anniversaire, DKNY canalise l'esprit créatif de New York avec une campagne et une vidéo mettant en scène les talents new-yorkais Halsey et The Martinez Brothers

NEW YORK, 20 août 2019 /PRNewswire/ -- L'automne 2019 marque le 30e anniversaire de DKNY et de sa manière innovante d'appréhender l'élégance qui définit le genre ? une révolution lors de sa création et une force pendant trois décennies. Pourtant, au lieu de regarder vers le passé, la campagne saisonnière de la marque est ancrée dans l'instant et le lieu présent, faisant intervenir des portraits puissants et graphiques des natifs de New Yorker que sont Halsey et The Martinez Brothers, photographiés par Amy Troost et habillés par Carlos Nazario.

Ayant depuis longtemps accompli sa mission, à savoir proposer des vêtements élémentaires progressistes mais pragmatiques pour les fans de DKNY et leurs vies à plusieurs facettes, la marque présente sa campagne d'automne 2019 comme une série de récits de New York caractéristiques de personnages culturels respectés et influents. Ne devant rien à personne et sûrs d'eux-mêmes, Halsey et The Martinez Brothers rayonnent de confiance tranquille, d'élégance irrévérencieuse et de pur talent dans chaque image. Ensemble, ils incarnent la créativité qui attire les jeunes vers la ville, un endroit où, encore aujourd'hui, les rêves impossibles peuvent se réaliser.

Dans cette campagne, Halsey et The Martinez Brothers portent les vêtements les plus emblématiques de la collection DKNY d'automne 2019 : des pièces à carreaux, du denim brut et de l'athleisure léopard pour elle ; des coupes fringantes, des vêtements d'extérieur classiques et des pièces élémentaires faciles à porter pour lui. Avec une esthétique noir et blanc austère accentuée par un logo rouge vif, les images renvoient aux campagnes innovantes de DKNY dans les années 1990.

« DKNY est l'esprit de New York. Sa diversité, son dynamisme. Son dur labeur et une pincée de destin. Ils disent que si une abeille s'éloigne trop de sa ruche, elle mourra. DKNY garde mon chez moi dans mon coeur, et la magie dans ma tête. C'est un honneur de participer à son 30e anniversaire. » Le sens punk qu'a Halsey de la beauté et sa verve désinvolte en ont fait la voix intrépide de la génération Z, tandis que son récent single Without Me classé en tête du Billboard l'a confirmée comme une artiste mondiale incontournable. Elle est l'incarnation de la grâce sous le feu, qui commande les forces indomptées de la ville et ouvre la voie au changement positif, ce qui confère à Halsey ses galons de New York.

Qu'il s'agisse du Bronx, des pistes parisiennes ou d'îles exotiques, The Martinez Brothers ont transformé leur crédibilité dans la haute mode en phénomène DJ planétaire, et ils produisent aujourd'hui leur propre musique originale et se produisent régulièrement dans bon nombre des boîtes les plus célèbres au monde. « Nous sommes nés et nous avons grandi dans le Bronx. Nous avons la chance d'avoir trouvé notre passion à travers la musique. Cela nous a permis de nous rendre aux quatre coins du monde, et de rencontrer ainsi tant de gens et de vivre les aventures les plus folles. Mais au bout du compte, New York reste notre maison. Elle a fait ce que nous sommes devenus, et elle est toujours avec nous, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Vous pouvez l'entendre dans la musique que nous jouons et dans la façon dont nous parlons, et le voir dans la façon dont nous nous habillons. C'est pourquoi ce partenariat avec DKNY est aussi naturel et fait parfaitement sens pour nous. Nous sommes plus qu'heureux de faire partie de sa famille et de continuer de raconter New York. »

Pendant la New York Fashion Week en septembre prochain, DKNY organisera une soirée inoubliable pour son 30e anniversaire avec un set DJ des Martinez Brothers et une représentation de Halsey.

