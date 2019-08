Un centre de rétablissement sera établi au Nunavut





IQALUIT, le 19 août 2019 /CNW/ - Gouvernement du Nunavut, Nunavut Tunngavik Inc. et Services aux Autochtones Canada

L'amélioration du mieux-être mental des Inuits du Nunavut nécessite de donner un meilleur accès à des soins efficaces et durables à proximité du domicile et qui sont appropriés sur le plan culturel.

Les membres du partenariat sur la santé, le gouvernement du Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Canada se sont réunis afin de signer une déclaration commune d'intention pour la construction et l'exploitation d'un centre de rétablissement qui proposera des traitements pour la toxicomanie et les traumatismes au Nunavut.

De nombreux Nunavummiut demeurent en proie aux répercussions des traumatismes historiques et intergénérationnels ainsi qu'à des problèmes de dépendances et d'abus de substances. Le centre de rétablissement du Nunavut proposera un éventail de traitements et d'interventions de guérison qui permettront de traiter à la fois les toxicomanies et les traumatismes, et qui seront fondés sur les pratiques et les valeurs culturelles des Inuits. Des services de conseillers cliniciens seront également intégrés aux ressources proposées. Le centre de rétablissement fait partie d'une approche à l'échelle du réseau qui comprend le traitement et la guérison sur le terrain, ainsi que l'appui au perfectionnement et au renforcement des capacités de la main-d'oeuvre inuite.

Comme ce centre de rétablissement se trouvera à Iqaluit, il accueillera également les femmes enceintes de tout le Nunavut et leur donnera accès à des outils, à des renseignements et à des ressources pour les appuyer dans leur processus de guérison avant même la naissance de leur enfant. Le centre renforcera ainsi les autres services offerts pour aider à prévenir l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation foetale (ETCAF).

Ce centre répond au besoin d'adopter une approche globale, à l'échelle du réseau, à l'égard de la guérison ainsi que du traitement de la toxicomanie et des traumatismes au Nunavut, tel qu'il a été souligné dans l'appel à l'action no 21 de la Commission de vérité et réconciliation ainsi que dans la recommandation no 2 de la Commission de vérité du Qikiqtani. L'approche a été élaborée à partir de l'étude de faisabilité approuvée par le gouvernement du Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated et le gouvernement du Canada en février 2018.

Cette annonce fait suite aux travaux des membres du partenariat sur la santé au Nunavut. Ces derniers ont fait preuve de leadership pour faire en sorte que les services seront dirigés par les Inuits, qu'ils reposeront sur le savoir inuit et qu'ils comprendront une approche fondée sur la famille qui s'appuie sur les forces culturelles et les valeurs sociétales inuites. La déclaration commune d'intention expose l'engagement pris par tous les partenaires pour aider les Inuits à définir leurs priorités en matière de santé et y donner suite. De plus, elle fait la promotion d'approches adaptées à la culture qui reposent sur de solides partenariats aux échelons communautaire et territorial.

Le gouvernement du Canada est déterminé à établir une relation renouvelée entre les Inuits et la Couronne afin de faire progresser les enjeux les plus importants, y compris la santé et le mieux-être.

Citations

« Le gouvernement du Nunavut est heureux d'avoir l'occasion de collaborer avec le gouvernement du Canada et Nunavut Tunngavik Inc. pour créer le centre de rétablissement du Nunavut en vue d'offrir des traitements de la toxicomanie et des traumatismes sur l'ensemble du territoire. Ce partenariat favorisera l'adoption d'approches adaptées sur le plan culturel pour améliorer les possibilités de traitement des Inuits, et il aidera le ministère de la Santé à respecter son engagement à l'égard de l'éducation, de la sensibilisation et de la prévention de l'abus de substances dans tout le territoire. »

L'honorable George Hickes

Ministre de la Santé, gouvernement du Nunavut

« Pour se délester du legs du colonialisme, il faut pouvoir compter sur le meilleur des soins culturels et des soins cliniques. C'est ce qu'offrira le centre de rétablissement du Nunavut aux gens et à leurs familles, en inuktut, grâce aux efforts unis de l'ensemble de nos organisations. Le centre sera construit à Iqaluit, de sorte que les femmes enceintes ayant besoin de traitements puissent également accéder à des soins prénataux réguliers, dans le but de prévenir l'ensemble des troubles causés par le trouble du spectre de l'alcoolisation foetale. »

Aluki Kotierk

Président de Nunavut Tunngavik Incorporated

« Aujourd'hui, nous prenons des mesures pour améliorer l'accès à des services de santé efficaces et durables à proximité du domicile et qui sont sécuritaires et adaptés sur le plan culturel. Ce partenariat met en relief la façon dont nous pouvons unir nos efforts pour améliorer l'état de santé des Inuits. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'étude de faisabilité, qui a été effectuée dans le cadre d'un processus de consultation, conformément à l'article 32 de l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut , expose le besoin d'adopter une approche à trois piliers :

Pilier no 1 : Des programmes communautaires améliorés qui offrent des camps de guérison sur le terrain et d'autres soutiens dans les communautés;

1 : Des programmes communautaires améliorés qui offrent des camps de guérison sur le terrain et d'autres soutiens dans les communautés;

Pilier no 2 : Un centre de rétablissement situé au Nunavut qui permet d'offrir des services de traitement en établissement et de consultation externe;

2 : Un centre de rétablissement situé au qui permet d'offrir des services de traitement en établissement et de consultation externe;

Pilier no 3 : Le développement d'une main-d'oeuvre inuite capable de travailler à la fois dans les camps de guérison sur le terrain et au centre de rétablissement du Nunavut.

Les engagements financiers des parties, tels qu'ils sont décrits ci-dessous pour l'approche propre au Nunavut à l'égard du traitement de la toxicomanie et des traumatismes, sont assujettis à la condition que chaque partie obtienne les autorisations de financement appropriées selon ses exigences budgétaires. La mise en oeuvre pourra être réussie en temps opportun si toutes les parties obtiennent leurs contributions financières et en nature respectives et qu'elles remplissent leurs engagements définis.

Une contribution fédérale allant jusqu'à 47,5 millions de dollars sur cinq ans à l'appui du centre de rétablissement comprend ce qui suit :

jusqu'à 75 % des dépenses en immobilisations;



le financement pour appuyer l'exploitation continue du centre de rétablissement du Nunavut - après les cinq premières années, une contribution allant jusqu'à 9,7 millions de dollars par année.

Le gouvernement du Nunavut financera :

financera : jusqu'à 30 % sur cinq ans des dépenses en immobilisations du centre de rétablissement;



la totalité des coûts liés aux programmes communautaires améliorés qui offrent les camps de guérison et autres soutiens communautaires



le soutien au fonctionnement et à l'entretien permanent du centre de rétablissement et du personnel.

Nunavut Tunngavik Inc.

La Makigiaqta Inuit Training Corporation apporte une contribution de plus de 11,85 millions de dollars sur cinq ans pour financer le volet des services de consultation aux Inuits du pilier de développement d'une main-d'oeuvre inuite.

Cette annonce est un exemple concret des types d'innovations que proposent les membres du partenariat sur la santé au Nunavut dans l'élaboration d'une approche propre aux Inuits en matière de santé et de mieux-être.

dans l'élaboration d'une approche propre aux Inuits en matière de santé et de mieux-être. Cette initiative aidera les Inuits à définir les priorités et les besoins particuliers des communautés du Nunavut en matière de mieux-être mental, et à y donner suite. De plus, elle favorisera des approches adaptées à la culture qui reposent sur de solides partenariats aux échelons communautaire et territorial.

