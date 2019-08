Desjardins et Hydro-Québec inaugurent la première superstation de recharge rapide en milieu urbain au Québec





MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins et Hydro-Québec annoncent aujourd'hui l'installation au Complexe Desjardins de la première superstation de recharge du Circuit électrique en milieu urbain au Québec. Cette superstation, composée de quatre bornes rapides de 400V, de 50 kilowatts chacune, permettra de servir un très large bassin d'utilisateurs dans cet emplacement névralgique qu'est le Quartier des spectacles, en plein coeur de Montréal.

Ce projet de superstation vient s'ajouter aux 200 bornes qui seront installées d'ici 2021 dans une grande partie du réseau des caisses du Québec et de l'Est de l'Ontario, et ce, en partenariat avec Hydro-Québec et Le Circuit électrique. Elles viendront renforcer le réseau existant du Circuit électrique et ainsi accélérer l'adoption par les citoyens de la voiture électrique.



Face au défi que représente la crise climatique, il est impératif que les leaders socio-économiques québécois collaborent et travaillent ensemble à trouver des solutions pour accélérer la transition vers une économie sobre en carbone.

« Nous sommes fiers de ce projet, de notre collaboration avec Hydro Québec et de la mobilisation de toutes et tous, au sein du Mouvement Desjardins, notamment notre réseau des caisses, grâce aux infrastructures desquelles nous pouvons bâtir ce maillage de bornes de recharge pour voitures électriques », de souligner Pauline D'Amboise, vice-présidente Gouvernance, Développement durable et secrétaire générale du Mouvement Desjardins.

« Cet engagement s'ajoute aux décisions importantes que nous avons prises au cours des dernières années pour accélérer la transition énergétique telles que de rendre nos opérations carboneutres, investir dans des projets d'énergie renouvelable, diminuer l'empreinte carbone de notre portefeuille de placements et offrir à nos membres et clients de faire de même. Aussi, nous évaluons maintenant nos projets d'investissement et de financement selon des critères d'autorisation qui prennent en comptes les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. Nous allons continuer de collaborer avec Hydro-Québec pour développer des solutions innovantes dans le domaine du transport et de l'efficacité énergétique », affirme-t-elle.

« De plus en plus de conducteurs se tournent vers les véhicules électriques et laissent l'essence au profit de notre énergie propre à nous », ajoute France Lampron, directrice Électrification des transports à Hydro-Québec et présidente du Circuit électrique. « Ce mouvement résolument bien engagé nous permet d'entrevoir un avenir plus sain tant au niveau de la qualité de l'air, de la santé publique que de notre balance commerciale. Et au Circuit électrique, nous mettons tout en oeuvre pour y contribuer », de conclure Mme Lampron.

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il compte près de 2 000 bornes de recharge publiques, dont 200 de recharge rapide, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis son inauguration, quelque 340 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 55 000 membres.

Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge du réseau FLO et du réseau public du Nouveau-Brunswick, le réseau branché.

