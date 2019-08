Avis aux médias - L'avenir de l'enseignement supérieur : conférence de presse de la CSQ





SHERBROOKE, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - À la veille de la rentrée des cégeps et des universités du Québec, les fédérations de l'enseignement supérieur de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) tiendront une conférence de presse, le mardi 20 août, à l'agora du Carrefour de l'information de l'Université de Sherbrooke, pour donner des pistes de réussite au gouvernement Legault.

La Fédération des enseignantes et enseignants de cégep (FEC-CSQ), la Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ), la Fédération du personnel de soutien de l'enseignement supérieur (FPSES-CSQ) et la Fédération de la recherche et de l'enseignement universitaire du Québec (FREUQ-CSQ) uniront leurs voix afin d'apporter des suggestions de solutions pour faire grandir l'enseignement supérieur au Québec.

Aide-mémoire

QUOI : Conférence de presse de la CSQ et de ses fédérations de l'enseignement supérieur



QUI :

Sonia Éthier, présidente de la CSQ

Lucie Piché, présidente de la FEC-CSQ ;

Suzanne Tousignant, présidente de la FPPC-CSQ;

Valérie Fontaine, présidente de la FPSES-CSQ;

Vincent Beaucher, président de la FREUQ-CSQ.



QUAND : Le mardi 20 août 2019, à 10 h



OÙ : Université de Sherbrooke

Carrefour de l'information

Pavillon Georges-Cabana, local B1-2002

2500, boulevard de l'Université, à Sherbrooke

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 125 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

