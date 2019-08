Le gouvernement du Canada annonce du nouveau soutien pour les Canadiens qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme ainsi que les personnes qui en ont soin





Les nouveaux projets favoriseront l'acquisition de connaissances et de compétences, en plus d'accroître l'accès aux ressources

OAKVILLE, ON, le 19 août 2019 /CNW/ - Un enfant ou jeune canadien sur 66 vit avec le trouble du spectre de l'autisme (TSA), une affection complexe et permanente qui présente de sérieux défis à la personne touchée par celle-ci, ainsi qu'à sa famille, ses aidants et la collectivité.

Aujourd'hui, Pam Damoff, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, a annoncé une multitude de projets communautaires visant à soutenir les individus touchés par le TSA ainsi que les personnes qui en ont soin, par le biais de financement de plus de 3,7 millions de dollars de la part de l'Agence de la santé publique du Canada, ainsi que du soutien non financier additionnel de 1,1 million de dollars d'organisations partenaires.

Les projets financés :

appuieront les personnes vivant avec le TSA au Canada , ainsi que leurs familles et leurs aidants, dans l'acquisition de connaissances, de compétences et de ressources?;

, ainsi que leurs familles et leurs aidants, dans l'acquisition de connaissances, de compétences et de ressources?; aider les collectivités à mieux relever les défis liés au TSA?; et aider les personnes touchées par le TSA

Citation

«?C'est avec une grande fierté que j'annonce six nouvelles initiatives pour aider les Canadiens touchés par le trouble du spectre de l'autisme à vivre leur vie pleinement. Ces projets communautaires partout au pays s'attaquent à une vaste gamme de problèmes touchant notamment la santé mentale, la sexualité et l'emploi. Ces programmes fantastiques appuieront les Canadiens touchés par le TSA ainsi que les personnes qui en ont soin, là ou ils en ont le plus besoin.?»

Pam Damoff

Secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

Faits en bref

Le TSA est un trouble neurodéveloppemental qui renvoie à un éventail d'affections caractérisées par des comportements répétitifs ainsi que des difficultés touchant les aptitudes sociales, le langage et la communication non verbale.

Le nombre d'enfants et de jeunes canadiens âgés de 5 à 17 ans qui reçoivent un diagnostic de TSA est d'environ 1 sur 66. Il y a quatre fois plus de diagnostics de TSA chez les garçons que chez les filles.

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés par le Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme de l'Agence de la santé publique du Canada .

. Dans le budget de 2018, le gouvernement a fourni 20 millions de dollars sur cinq ans pour mieux répondre aux besoins des Canadiens vivant avec le TSA, de leurs familles, de leurs aidants et des collectivités. De cet investissement global, une part de 9,1 millions de dollars est allée à la création du Fonds stratégique pour le trouble du spectre de l'autisme, qui appuie des projets communautaires fournissant aux personnes qui vivent avec le TSA, à leurs familles et ;a leurs aidants des occasions concrètes d'acquérir des connaissances, des ressources et des compétences.

Nous avons annoncé en octobre 2018 le versement de plus de 10 millions de dollars au Pacific Autism Family Network et à la Fondation Miriam pour la création du Réseau d'échange et de ressources nationales sur l'autisme et les déficiences intellectuelles (Réseau d'AIDE), qui consiste en un site Web national et un centre de ressources en ligne à l'intention de la population canadienne. Le Réseau d'AIDE donnera accès en ligne à des renseignements crédibles et fondés sur des éléments probants à propos du TSA, de même qu'à un répertoire de services, à des occasions d'emploi et à des programmes locaux offerts partout au pays, dans les deux langues officielles.

