Un projet d'énergie solaire fait entrer l'énergie renouvelable dans la communauté autochtone Kiashke Zaaging Anishinaabek (Première Nation de Gull Bay)

GULL BAY, ON, le 19 août 2019 /CNW/ - Les meilleures solutions pour combattre les changements climatiques dans les communautés autochtones rurales et éloignées viennent des gens qui y habitent. Le Canada investit donc dans ces communautés pour qu'elles puissent utiliser moins de diesel et plus d'énergie renouvelable - et ainsi, stimuler la prospérité économique tout en protégeant notre environnement.

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a assisté à l'inauguration officielle du nouveau microréseau à énergie solaire de la communauté Kiashke Zaaging Anishinaabek (Première Nation de Gull Bay), qui fournira de l'énergie renouvelable propre à ce village qui dépendait du diesel.

Lors de sa visite dans la communauté, la ministre Hajdu s'est entretenue avec le chef Wilfred King.

Ressources naturelles Canada a octroyé 2 millions de dollars à Ontario Power Generation (OPG) en appui au projet de microréseau Giizis qui, au moyen d'un système photovoltaïque avec batterie, intègre de l'énergie solaire au système électrique actuel. Le projet a aussi reçu le soutien de la Première Nation de Gull Bay, d'OPG et d'autres partenaires.

Services aux Autochtones Canada investit également plus de 1,2 million de dollars pour appuyer ce projet.

Le nouveau système permettra de gérer l'énergie fournie par les panneaux photovoltaïques, les batteries de stockage et les groupes électrogènes diesel dans cette communauté autochtone établie à environ 175 kilomètres au nord de Thunder Bay. Auparavant, la communauté dépendait exclusivement du diesel pour son électricité. Ce projet l'aidera grandement à accroître son autonomie et aura des retombées économiques avantageuses, dont des emplois et une moins grande dépendance au diesel.

Le financement de Ressources naturelles Canada provient du programme Énergie propre pour les communautés rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada, qui appuie la transition vers un avenir énergétique plus durable et plus propre en investissant dans des projets qui réduisent la dépendance aux combustibles fossiles dans les collectivités rurales et éloignées de notre pays. Le programme fait partie intégrante du plan d'infrastructures fédéral de plus de 180 milliards de dollars Investir dans le Canada.

Le plan national sur le climat prévoit des mesures pour protéger l'environnement et léguer une planète plus saine aux générations futures, notamment des mesures de protection des océans, l'élimination progressive des centrales au charbon, l'investissement dans les énergies renouvelables et les transports en commun et la réduction de la pollution plastique. Les infrastructures vertes et les technologies des énergies renouvelables sont au coeur de la stratégie adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

«?Si nous voulons un avenir fondé sur l'énergie propre, il sera crucial de lancer encore d'autres projets fondés sur les énergies renouvelables dans des communautés comme celle de la Première Nation de Gull Bay. Le Canada soutient les solutions énergétiques propres qui contribuent à réduire la pollution, à produire des retombées économiques et à forger des communautés résilientes. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec les populations locales pour réduire leur dépendance aux combustibles fossiles.?»

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

«?Aujourd'hui est un jour de fête pour la communauté Kiashke Zaaging Anishinaabek (Première Nation de Gull Bay). Le projet de microréseau Giizis, mené par des Autochtones, est une approche novatrice et unique en son genre de production d'énergie. Ce microréseau fournira de l'énergie propre et renouvelable à la communauté, réduira sa dépendance au diesel et servira de catalyseur au développement économique futur. Nous sommes fiers de contribuer à ce projet et je lève mon chapeau au chef et au conseil pour leur leadership. Je tiens également à féliciter l'ensemble de la communauté de cette réalisation!?»

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre des Services aux Autochtones

