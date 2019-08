Sunwing offrira à nouveau des vols hivernaux vers Tobago après une saison inaugurale fructueuse





MONTRÉAL, 19 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à une saison inaugurale couronnée de succès en 2018-2019, Sunwing offrira une fois de plus des vols hivernaux directs vers Tobago au départ de Toronto. Sunwing, le seul transporteur de loisir canadien à offrir un service direct vers cette destination tropicale, exécutera ce programme du 19 décembre 2019 au 16 avril 2020. Les répercussions positives de celui-ci sur l'industrie touristique de Tobago n'ont pu être niées lorsque les arrivées sur l'île ont augmenté de manière considérable durant la saison inaugurale du voyagiste.

Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing, a accueilli avec plaisir cette nouvelle : « Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nouveau aux résidents du grand Toronto des vols vers Tobago, lesquels leur permettront de découvrir encore plus de façons de Mieux Voyager. Nous avons la certitude que les paysages luxuriants, les plages immaculées et les forêts tropicales de l'île feront fureur chez les voyageurs. »

« Le retour du service hivernal de Sunwing vers Tobago est une très bonne nouvelle pour le tourisme sur l'île », ajoute Louis Lewis, Président directeur général de l'Office de tourisme de Tobago. « Ce retour vient à la suite d'une très fructueuse saison inaugurale en 2018-2019, grâce à laquelle nos arrivées sur l'île ont augmenté de 10 %. Nous accueillons avec plaisir ce service et nous anticipons la construction d'un partenariat solide avec le voyagiste afin de promouvoir les arrivées du Canada. »

Cette destination pittoresque, la plus petite des deux îles qui composent la nation de Trinité-et-Tobago, attire les vacanciers par ses paysages luxuriants, ses plages spectaculaires et sa culture dynamique. Les voyageurs y séjournant pourront savourer le soleil sur des plages immaculées, ou encore, faire de la plongée avec tuba parmi la vie sous-marine et découvrir les paysages tropicaux uniques lors d'une excursion d' Expérience s Sunwing .

À destination, les vacanciers pourront choisir parmi une gamme d'hôtels qui sont adaptés à tous les âges et budgets. Par exemple, il y a le Starfish Tobago Resort , un hôtel familial offrant un décor pittoresque, un miniclub rempli d'action et de délicieux restaurants. Sinon, il y a le Magdalena Grand Beach and Golf Resort , un réel chouchou des vacanciers. Cette luxueuse propriété, qui est située sur un parcours de golf à 18 trous de niveau championnat conçu par la PGA, offre des vues à couper le souffle sur la mer.

Tous les forfaits Sunwing comprennent les vols aller-retour avec Sunwing Airlines, à bord desquels les vacanciers peuvent se détendre, relaxer et profiter du service en vol primé, qui inclut un service gratuit de boissons non alcoolisées et un menu d'achats à bord proposant une sélection de collations et de repas légers, dont la toute nouvelle tortilla tex-mex au poulet grillé, créés en collaboration avec la célèbre Chef Lynn Crawford de la chaîne de télévision Food Network Canada. Les passagers ont également droit à une franchise de bagages généreuse de 23 kg, offerte gratuitement. Pour encore plus d'avantages, comme l'accès prioritaire à l'enregistrement et à la sécurité aéroportuaire *, les clients peuvent opter pour un surclassement en Élite Plus à partir de seulement 50 $ par segment de vol.

