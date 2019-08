Knopp Biosciences annonce le démarrage d'un essai clinique de Phase 2 évaluant le dexpramipexole par voie orale pour traiter l'asthme éosinophilique d'intensité modérée à sévère





Knopp Biosciences LLC a annoncé aujourd'hui le démarrage d'un essai clinique de détermination de dose de Phase 2 pour l'asthme éosinophilique de stade modéré à sévère. Le recrutement pour cet essai est en cours et le premier patient a été recruté. La société prévoit de communiquer les données de haut niveau issues de cet essai au deuxième semestre 2020.

Cette étude des biomarqueurs de 12 semaines devrait randomiser environ 100 patients souffrant d'asthme éosinophilique afin d'étudier la réponse éosinophilique à trois doses différentes de dexpramipexole administré par voie orale. La principale mesure des résultats de cette étude randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo est l'évolution du nombre absolu d'éosinophiles dans le sang entre le début de l'étude et la semaine 12. Les mesures secondaires des résultats incluent l'évolution du bronchodilatateur FEV1 et les résultats en termes de contrôle de l'asthme (questionnaire ACQ-7) entre le début de l'étude et la semaine 12.

« Nous estimons qu'il y a plus de deux millions de patients atteints d'asthme éosinophilique d'intensité modérée à sévère aux États-Unis, et sommes enthousiasmés à l'idée de caractériser davantage le profil clinique du dexpramipexole par voie orale dans cette maladie difficile à contrôler », a déclaré Michael E. Bozik, D.M., président et chef de la direction de Knopp Biosciences.

Les éosinophiles sont des globules blancs qui jouent un rôle central dans plusieurs maladies débilitantes comme l'asthme, le syndrome hyperéosinophilique (SHE), la gastroentérite à éosinophiles et la dermatite atopique. Knopp a précédemment présenté les effets très importants de réduction des éosinophiles du dexpramipexole par voie orale, notamment les résultats positifs d'un essai clinique de Phase 2 en situation de SHE.

Knopp Biosciences est une société privée, spécialisée dans la découverte et le développement de médicaments, qui se consacre à la fourniture de traitements révolutionnaires pour les maladies inflammatoires et neurologiques afin de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits. En plus de développer le dexpramipexole par voie orale pour les maladies associées aux éosinophiles, la plateforme préclinique Kv7 de Knopp est axée sur les traitements faisant intervenir de petites molécules pour l'encéphalopathie épileptique KCNQ2 et d'autres troubles liés à l'hyperexcitabilité du SNC. Veuillez visiter le site www.knoppbio.com

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs », y compris des déclarations relatives aux dépôts réglementaires et aux programmes de développement clinique prévus. Tous les énoncés prospectifs sont basés sur les hypothèses et attentes actuelles de la direction et impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs importants, plus spécialement les incertitudes inhérentes aux essais cliniques et aux programmes de développement de produits, à la disponibilité de financements pour soutenir la poursuite des recherches et des études, à la disponibilité avérée ou potentielle d'autres thérapies ou traitements, à la disponibilité d'une protection des brevets pour les découvertes et les alliances stratégiques, ainsi que d'autres facteurs susceptibles d'entraîner un écart entre les résultats réels et les attentes de Knopp Rien ne garantit qu'un médicament expérimental sera développé ou fabriqué avec succès, ou que les résultats définitifs des études cliniques appuieront les approbations réglementaires requises pour commercialiser un produit. Knopp n'assume aucune obligation de mise à jour ou de révision de ces énoncés prospectifs, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des événements futurs ou pour toute autre raison.

Le portefeuille de Knopp se compose de produits médicamenteux expérimentaux qui n'ont pas été approuvés par l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments (la « FDA »). Ces médicaments expérimentaux font toujours l'objet d'études cliniques pour vérifier leur innocuité et leur efficacité.

