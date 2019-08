SUNRIGHTS INC s'apprête à devenir ADK Emotions NY, Inc.





NEW YORK, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- SUNRIGHTS INC. (« SUNRIGHTS »), la filiale américaine de d-rights Inc. (« d-rights ») a dévoilé son nouveau nom commercial, ADK Emotions NY Inc., qui prendra effet le 1er octobre 2019.

Cela fait suite à l'annonce faite au Japon d'une fusion entre d-rights, une société de production et de gestion basée à Tokyo, spécialisée dans la propriété intellectuelle de l'animation, et ADK Emotions Inc. (« ADK Emotions »), une société de gestion du contenu et des droits, filiale d'ADK Holdings Inc., qui prendra également effet le 1er octobre 2019.

ADK Emotions a été créée en janvier 2019 dans le cadre de la transition de sa société mère de publicité ASATSU-DK Inc. (« ADK ») vers une société de portefeuille, ADK Holdings Inc. Depuis lors, ADK Emotions a assumé une grande partie du contenu des activités d'ADK et joue un rôle plus indépendant avec un plus grand degré de spécialisation, tout en élargissant ses activités commerciales, notamment en ce qui concerne la création originale de propriété intellectuelle, le développement à l'international et les nouvelles entreprises numériques. La fusion constitue la clé de voûte de la stratégie d'ADK Emotions en vue d'accélérer la croissance mondiale de ses activités de contenu, en s'appuyant sur le savoir-faire industriel de d-rights et de SUNRIGHTS.

Avant sa restructuration, ADK a acquis une participation de 51 % dans d-rights en 2014, avant de la convertir en filiale en propriété exclusive en 2018. En tant que filiale, d-rights fournit un large éventail de contenu, depuis la planification de projets à la production de personnages originaux, de dessins animés, de jeux vidéo, de contenus en ligne, et bien plus encore. Basée à New York, SUNRIGHTS dessert les marchés américain et européen et se focalise avant tout sur la franchise populaire BEYBLADE.

ADK Emotions NY Inc. fonctionnera sous une nouvelle direction, avec Shuji « Shawn » Wada (président et directeur général) et Daichi « David » Wakabayashi (directeur des opérations), et supervisera le succès continu de BEYBLADE BURST et la croissance de nouveaux ajouts passionnants à leur bibliothèque.

Pour toute demande, veuillez contacter :

ADK Emotions NY Inc. (exploité actuellement en tant que SUNRIGHTS Inc) au +1 646-284-9801 ou à l'adresse info@sunrights-inc.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/961869/Sunrights_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/961870/ADK_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/961868/Sunrights___Beyblade_Burst_Logo.jpg

