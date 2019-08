Drive Technology Holland lance un système de transmission sans engrenage





Cette alternative plus compacte et moins chère à la boîte de vitesses est plus efficace

SCHIJNDEL, Pays-Bas, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- La société néerlandaise Drive Technology Holland a mis au point un système de transmission sans engrenage breveté dans le monde entier et capable d'améliorer considérablement l'efficacité et les performances des machines, vélos, éoliennes, navires, véhicules et voitures (électriques).

Drive Technology Holland est basée dans la région d'Eindhoven. Cette entreprise technologique travaille dans le développement de techniques innovantes depuis plus de dix ans. Le nouveau système de transmission est devenu un prototype. Sa pièce la plus importante est le système de rotation contrôlée, qui permet une transmission en continu sans utiliser d'engrenages, de chaînes et d'huile.

Le système est entraîné par une courroie crantée. Ceci est réalisable avec une courroie crantée conventionnelle ou la courroie crantée (courroie de transmission adaptative) développée par Drive Technology Holland, qui fait usage d'éléments coulissants récemment mis au point. Cela fait de ce système une alternative plus compacte, plus légère, moins coûteuse, plus facile à entretenir et plus respectueuse de l'environnement que la boîte de vitesses traditionnelle.

Le nouveau système de transmission présente de nombreux avantages et applications. Il garantit que toutes les machines et tous les véhicules qu'il peut équiper ne nécessiteront plus d'engrenages ni d'huile. En conséquence, la résistance diminue, l'efficacité augmente et moins de pièces et de matières premières sont nécessaires. Il est également possible d'entraîner les voitures au niveau de chaque roue. Dans le cas des éoliennes, par exemple, il n'est plus nécessaire d'avoir une boîte de vitesses, ce qui réduit la résistance et augmente l'efficacité. Équiper les vélos de ce système permet une conduite plus légère. « Ce système vous donne l'impression de conduire un vélo électrique sur un vélo ordinaire », a déclaré Harrie Essens, directeur R&D.

Le système de transmission, à axe unique, se compose de deux disques coniques réglables autocentrants grâce à l'utilisation d'éléments coulissants. Ces disques coniques sont tous deux éloignés et rapprochés l'un de l'autre hydrauliquement, ce qui entraîne le déplacement des éléments coulissants vers le haut ou vers le bas au moyen d'une technique de coulissement. Cela crée un cercle plus grand ou plus petit pour la courroie crantée, produisant ainsi une accélération ou une décélération.

« Notre système a finalement abouti à un système à changement de vitesse ininterrompu entraîné par une courroie crantée. Cela ne semblait pas techniquement possible, mais nous avons démontré le contraire. Ce qui le rend très spécial », a indiqué Jan de Wijs, directeur de la conception technique.

Lors de la première présentation du système de transmission, l'invention a été comparée à tort aux systèmes de transmission traditionnels qui, au bout de cinquante ans, sont encore utilisés dans l'industrie automobile. Pourtant, les deux systèmes sont complètement différents. « Un système de transmission traditionnel est constitué de deux essieux, alors que le système de transmission sans engrenage n'en comporte qu'un. Par ailleurs, notre système n'entraîne pas d'engrenages, est entraîné par une courroie crantée et ne nécessite pas d'huile, ce qui est le cas avec les systèmes de transmission traditionnels. En fait, nous avons inventé un tout nouveau système de transmission à variation ininterrompue, mais selon une version améliorée, entraînée par une courroie crantée », a précisé Harrie Essens, directeur R&D.

