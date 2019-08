Le projet de gouvernance globale : publication d'un cahier documentaire fondé sur des données probantes avant le sommet du G7 à Biarritz





Avant le sommet du G7 à Biarritz qui se tiendra du 24 au 26 août 2019, G7 France: The Biarritz Summit (G7 France : le sommet de Biarritz), le dernier cahier documentaire, partage les données sur la mise en oeuvre des engagements du G7

G7 France: The Biarritz Summit sera remis aux dirigeants lors du sommet et envoyé aux parties prenantes investies dans le monde entier

Alors que les dirigeants mondiaux se préparent à se réunir à Biarritz à l'occasion du 45e sommet du G7, la dernière série de cahiers documentaires du G7 est publiée avec des données essentielles sur les progrès du G7. La lutte contre les inégalités sous toutes ses formes est située en haut de l'agenda de la présidence française, et le cahier suit les performances du G7 dans tous les domaines, de la croissance économique aux mesures sur le climat, en passant par l'autonomisation des femmes et la sécurité nationale.

Le sommet de cette année est construit autour d'un format renouvelé, dans lequel des dirigeants africains, des grandes démocraties et des partenaires régionaux clés ont été invités à prendre place à la table. Ils discuteront des cinq priorités de la présidence française dans la lutte contre l'inégalité : lutter contre l'inégalité des chances, promouvoir notamment l'égalité des sexes, l'accès à l'éducation et à des services de santé de qualité ; lutter contre les inégalités liées à la dégradation de l'environnement ; mesures sur la sécurité et le contre-terrorisme ; exploiter les opportunités créées par le numérique et l'intelligence artificielle ; et combattre les inégalités grâce à un partenariat renouvelé avec l'Afrique.

G7 France: The Biarritz Summit est produit via un partenariat entre le Groupe de recherche du G7 basé au Trinity College de la Munk School of Global Affairs de l'Université de Toronto et la maison d'édition britannique GT Media Group. Ensemble, ils forment The Global Governance Project (le projet de gouvernance globale).

La publication présente un contenu original provenant des dirigeants mondiaux, notamment le Premier Ministre de l'Italie, Giuseppe Conte, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier Ministre de l'Australie Scott Morrison, le président du Chili, Sebastián Piñera, et le président de l'Égypte, Abdel Fattah El-Sisi? les trois derniers seront présents en tant que dirigeants invités.

Le cahier documentaire étudie l'agenda en détail avec des commentaires progressifs, un dialogue et des appels à l'action des chefs d'institutions des Nations Unies, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation internationale du travail, de l'OCDE et d'Europol. Chacun étudie les problèmes en profondeur, propose des solutions aux défis qui menacent une croissance et un développement justes et équitables.

G7 France: The Biarritz Summit peut être lu ici www.bit.ly/G7France. Partagez la publication, les statistiques liées à la conformité de votre domaine d'intérêt et participez à la conversation sur Twitter @GloGovProj et @G7RG.

