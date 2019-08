Eric Verniaut rejoint Blue Prism en tant que Directeur Général des Opérations mondiales pour accompagner la croissance de Blue Prism et le succès de ses clients





LONDRES et AUSTIN, Texas, 19 août 2019 /PRNewswire/ -- Blue Prism (AIM : PRSM), Leader mondial de l'automatisation des processus d'entreprise ( RPA), annonce aujourd'hui qu' Eric Verniaut, rejoint la société en tant que Directeur Général des Opérations Mondiales.

Eric Verniaut rejoint Blue Prism avec près de 30 années d'expérience dans la technologie et dans les logiciels d'entreprise, les services professionnels et la vente de solutions. Il prend immédiatement en charge la supervision de toutes les activités commerciales, la gestion des partenaires, les services aux entreprises et le support, le développement international et le marketing opérationnel.

« La nomination d'Éric s'inscrit dans le prolongement de l'histoire de la croissance mondiale de Blue Prism », a déclaré Alastair Bathgate, PDG. « La société est désormais trois fois plus grande qu'elle ne l'était l'an dernier et l'expertise ainsi que l'expérience d'Éric Verniaut ajouteront du dynamisme et de la profondeur à tous les niveaux de l'entreprise. Le marché du RPA et des outils d'automatisation évoluent rapidement et je suis heureux d'accueillir Eric pour stimuler et gérer notre croissance globale tout en nous aidant à nous adapter pour continuer notre expansion dans cette industrie. »

Eric Verniaut apporte une expérience de la vente, des compétences d'amélioration et de transformation opérationnelle et une expertise mondiale en matière de stratégies de commercialisation, ce qui assurera le succès des initiatives de Blue Prism auprès de ses clients. Ayant mené à bien des stratégies de croissance à l'échelle mondiale au sein de plusieurs unités d'affaires de SAP, Verniaut se concentrera également sur la poursuite de l'expansion mondiale de Blue Prism plus particulièrement sur les marchés de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie.

« Tout au long de ma carrière, j'ai accompagné des clients du monde entier dans la création de valeur mutuelle par l'innovation », a dit Eric Verniaut, directeur des Opérations chez Blue Prism. « Blue Prism offre aux entreprises une solution simple pour l'automatisation des processus critiques et je suis heureux d'intégrer une société aussi innovante et de pouvoir ainsi guider nos clients dans leur transformation numérique.»

Eric Verniaut vient de SAP, où il était directeur des opérations pour les régions EMEA, MEE et la région Chine élargie. Dans ce rôle, il rendait compte au conseil d'administration, en tant que responsable de la croissance du chiffre d'affaires et des résultats opérationnels, de l'efficacité et de la performance des équipes régionales. Eric Verniaut a rejoint SAP il y a huit ans après avoir travaillé chez Lawson Software où il supervisait les ventes et les services au niveau mondial en tant que « EVP M3 Industries »

À propos de Blue Prism

À l'ère numérique, alors que les startups perturbent les marchés des biens et services, seules les entreprises les plus dynamiques et les plus innovantes sont capables de survivre et de prospérer. Chez Blue Prism, nous avons été les pionniers de l'automatisation des processus. Blue Prism s'impose comme un choix d'automatisation fiable, sécurisé et intelligent pour le classement Fortune 500 et le secteur public. Nous proposons un RPA connecté supporté par l'App Store Digital Exchange (DX), qui associe l'esprit d'entreprise interne au pouvoir de l'innovation collaborative.

Le RPA connectée de Blue Prism peut automatiser et exécuter des processus critiques, permettant ainsi aux employés de se concentrer sur un travail plus créatif et significatif. Dans le monde, plus de 1500 clients tirent parti des robots de Blue Prism, déployés dans le Cloud ou sur site, ainsi que de l'offre Thoughtonomy SaaS, qui permet d'automatiser des milliards de transactions et donc de préserver des centaines de millions d'heures de travail au sein des entreprises. Veuillez consulter le site www.blueprism.com pour en savoir plus sur Blue Prism (AIM : PRSM).

Suivez Blue Prism sur Twitter @blue_prism et sur LinkedIn .

© 2019 Blue Prism Limited. « Blue Prism », « Thoughtonomy », le logo « Blue Prism » et le dispositif Prism sont soit des marques de commerce soit des marques déposées de Blue Prism Limited et ses filiales. Tous droits réservés.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/959528/Eric_Verniaut.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/663826/Blue_Prism_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 août 2019 à 02:15 et diffusé par :