Velodyne dépose une plainte pour contrefaçon de brevet auprès de l'ITC contre Hesai et RoboSense

Velodyne Lidar, Inc. a déposé une plainte pour contrefaçon de brevet auprès de l'International Trade Commission (ITC) des États-Unis contre Hesai Photonics Technology Co., Ltd. et Suteng Innovation Technology Co., Ltd. (également connue sous le nom de RoboSense) pour violations de l'article 337 de la loi « Tariff Act » de 1930 rendant illégales les méthodes de concurrence déloyales et l'importation de certains produits aux États-Unis. Velodyne a également déposé en début de semaine, des plaintes pour contrefaçon de brevet contre Hesai et RoboSense devant le Tribunal du district nord de Californie.

Velodyne a demandé à l'ITC d'enquêter sur ces fabricants de lidar pour avoir importé et vendu illégalement des capteurs lidar qui enfreignent la technologie lidar brevetée par Velodyne (brevet américain n° 7 969 558). Velodyne a également demandé à l'ITC d'émettre des ordonnances d'exclusion limitées et permanentes, ainsi que des ordonnances de cessation et d'abstention à l'encontre de Hesai et de RoboSense afin d'empêcher l'importation et la vente aux États-Unis de dispositifs et de produits lidar 3D rotatifs violant la technologie lidar brevetée par Velodyne.

« Velodyne Lidar Inc. est l'inventeur du lidar à vision panoramique », a déclaré David Hall, fondateur et PDG de Velodyne Lidar, Inc. « Nous sommes une société qui repose sur l'invention, et nous défendons avec vigueur notre propriété intellectuelle afin de continuer à investir dans notre technologie et à innover. »

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, dans le cadre de Velodyne Acoustics, le fondateur et PDG de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance, de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, Alpha Pucktm, solution pour une autonomie progressive, Velarraytm, optimisée pour les systèmes ADAS, et Vellatm, un logiciel révolutionnaire d'assistance au conducteur.

