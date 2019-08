Inauguration de logements abordables pour les aînés et les personnes handicapées à Penticton





PENTICTON, BC, le 16 août 2019 /CNW/ - Les aînés et les personnes handicapées de la collectivité ont maintenant accès à 10 nouveaux logements locatifs abordables et à 5 lits dans un foyer de groupe grâce à un partenariat entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, la Ville de Penticton et la Penticton and District Society for Community Living.

Situé au 150 Bruce Court, l'ensemble Bruce Court Apartments est un immeuble d'un étage comptant 10 logements abordables pour les aînés, les couples et les personnes handicapées autonomes construits conformément aux normes d'adaptabilité.

Le nouvel ensemble comprend aussi un foyer de groupe de cinq lits pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles ou physiques et ayant besoin de soutien.

L'immeuble et le terrain sont faciles d'accès et satisfont aux exigences nécessaires pour être considérés comme adaptables ou entièrement accessibles. Tous les logements sont conçus dans un souci d'efficacité et sont dotés de revêtements de finition durables. Situé à proximité de commodités et du transport en commun, l'ensemble offre aux résidents un accès à un abri d'auto partagé facilitant le chargement des véhicules, ainsi qu'à un espace extérieur paysagé.

La Penticton and District Society for Community Living est l'exploitant sans but lucratif de l'ensemble.

Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont investi 2,5 millions de dollars par l'intermédiaire du Fonds consacré à l'infrastructure sociale.

Le loyer mensuel exigé pour un lit dans le foyer de groupe est de 375 $. Les loyers mensuels des logements abordables se chiffrent quant à eux à 520 $ pour un logement d'une chambre et à 720 $ pour un logement de deux chambres.

L'ensemble est entièrement occupé depuis mars.

Citations :

« Dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement s'emploie à aider les Canadiens vulnérables, c'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir investi dans l'aménagement de Bruce Court Apartments. Grâce à l'inauguration de ce nouvel ensemble, un plus grand nombre d'aînés et de personnes handicapées ont un chez-soi abordable et accessible à Penticton, ainsi qu'un accès à des services de soutien sur place qui les aident à maintenir leur autonomie et leur qualité de vie. » - L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Les habitants de Penticton et des collectivités partout dans la province ont droit à un logement qui leur convient. Nous sommes fiers de participer à ce partenariat, qui aide à éliminer les obstacles et à fournir aux gens des logements plus inclusifs et plus abordables dans la collectivité où ils se sentent chez eux. » - L'honorable Selina Robinson, ministre des Affaires municipales et du Logement

« L'annonce d'aujourd'hui est une bonne nouvelle pour les aînés de Penticton, qui sont nombreux à dépendre d'un revenu fixe et qui bénéficieront de l'accès à un plus grand nombre de logements abordables, un besoin criant. Je me réjouis de l'ajout de ces logements sur le marché local, et j'aimerais voir d'autres projets de construction d'ensembles comme celui-ci se concrétiser dans un avenir rapproché. » - John Vassilaki, maire de la Ville de Penticton

« La Penticton and District Society for Community Living est très fière de l'aménagement de cet ensemble ainsi que du fait qu'il permettra aux résidents de vieillir chez eux, dans un logement convenable qui répondra à leurs besoins futurs. Achevé dans les délais et avec un budget moindre que prévu, cet ensemble est le fruit d'une belle collaboration entre tous les partenaires concernés. » - Tony Laing, directeur général de la Penticton and District Society for Community Living

Faits en bref :

La Penticton and District Society for Community Living a fourni le terrain, évalué à 530 000 $, ainsi que 578 792 $ en capitaux propres pour financer la construction du foyer de groupe.

and District Society for Community Living a fourni le terrain, évalué à 530 000 $, ainsi que 578 792 $ en capitaux propres pour financer la construction du foyer de groupe. La Ville de Penticton a versé 112 500 $ sous forme d'exonération de droits municipaux.

a versé 112 500 $ sous forme d'exonération de droits municipaux. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 7 milliards de dollars en vue d'accroître l'accès au logement abordable pour les gens de la province et contribue, par l'entremise de partenariats, à la construction de 114 000 logements abordables, y compris des logements locatifs du marché, des logements sans but lucratif, des logements sociaux où on offre du soutien aux locataires ainsi que des logements pour propriétaires-occupants. Ces logements seront aménagés d'ici 2028.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 100 000 logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Lisez Homes for B.C., le plan en 30 points du gouvernement visant à régler le problème de l'abordabilité des logements des Britanno-Colombiens : bcbudget.gov.bc.ca/2018/homesbc/2018_Homes_For_BC.pdf.

Une carte montrant l'emplacement des tous les ensembles de logements en C.-B., annoncés et financés par le gouvernement, est accessible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC.

Pour obtenir un aperçu de l'état d'avancement du plan décennal de logement de la C.-B., consultez le site https://workingforyou.gov.bc.ca/.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 16 août 2019 à 13:00 et diffusé par :