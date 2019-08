Plus fluide, plus capacitaire et plus confortable - La traverse de Sorel-Tracy, un axe maritime de plus en plus structurant





QUÉBEC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports du Québec, François Bonnardel, les maires de Sorel-Tracy et de Saint-Ignace-de-Loyola, Serge Péloquin et Jean-Luc Barthe, ainsi que le président-directeur général de la Société des traversiers du Québec (STQ), Stéphane Lafaut, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle de la gare de Sorel-Tracy et à la présentation des maquettes de la future gare de Saint-Ignace-de-Loyola, un jalon significatif dans le projet de bonification de la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola. En permettant d'améliorer la capacité, la fluidité et le confort des clients, cet investissement de 25 millions de dollars positionnera la traverse comme un lien maritime structurant non seulement pour les citoyens de la Montérégie et Lanaudière, mais aussi pour tous les automobilistes résidant à l'est de la grande région métropolitaine.

Le projet, réalisé en collaboration avec la Société québécoise des infrastructures (SQI), comprend la construction de nouvelles gares spacieuses et confortables des deux côtés de la rive, de même qu'une réfection majeure des aires d'attente visant à rendre l'embarquement plus fluide et plus efficace. Il bénéficie de l'appui des élus locaux et participe à la revitalisation des deux villes.

À Sorel-Tracy, l'agrandissement de l'aire d'attente a été complété l'hiver dernier et se traduit déjà par des gains opérationnels de plusieurs minutes lors du chargement du navire. Les mêmes gains sont anticipés du côté de Saint-Ignace-de-Loyola une fois les travaux réalisés.

La gare, qui comprend des espaces passagers pouvant accommoder 75 passagers, dont 32 assis, ainsi que les bureaux administratifs de la traverse, a ouvert ses portes à la clientèle en juin dernier. Elle a été construite en vue de l'obtention de la certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et son architecture moderne s'harmonise avec le site de la traverse, en plus de faire une utilisation optimale des espaces disponibles.

L'amélioration des infrastructures terrestres est accompagnée d'une bonification de la capacité des navires. Le 22 juillet dernier, le NM Lucien-L. a été officiellement remplacé par le NM Armand-Imbeau, 30 % plus capacitaire que son prédécesseur. Le NM Jos-Deschênes viendra quant à lui remplacer le NM Catherine-Legardeur à l'automne.

La plus grande capacité des navires, combinée à la rapidité du chargement, permettra à une centaine de voitures supplémentaires de traverser chaque heure.

Ces travaux ont été entrepris et sont réalisés dans le contexte où la traverse, déjà la deuxième plus achalandée au Québec en termes de véhicules transportés, est appelée à prendre de l'importance avec les travaux majeurs prévus dans le pont-tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine en 2020.

Saint-Ignace-de-Loyola : le projet

L'architecture de la gare de Saint-Ignace-de-Loyola s'inspirera fortement de celle de Sorel-Tracy, avec une fenestration abondante et l'utilisation de matériaux nobles. Elle pourra accueillir le même nombre de passagers.

La gare :

330 mètres carrés

32 places assises, 75 places au total

Architecture moderne et harmonisée à l'environnement de la traverse

Construite en vue de l'obtention de la certification LEED, synonyme de développement durable, d'efficacité énergétique et de qualité de l'environnement intérieur

L'aire d'attente et les voies d'accès :

Deux billetteries plutôt qu'une

Sept voies d'attente (150 % de la capacité des nouveaux navires)

Stationnement incitatif plus grand

Zone de dépôt des piétons

Aménagements conviviaux pour l'attente des piétons et des cyclistes

Mise en service :

Aire d'attente et voies d'accès : fin 2019

Gare : début 2020

Citations

« L'impact des améliorations apportées à la traverse Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola dépasse les régions immédiates de la Montérégie et de Lanaudière. Elle est le seul lien entre les deux rives entre l'est de Montréal et le pont Laviolette et son rôle sera appelé à prendre de l'importance au cours des prochaines années, notamment dans le contexte des travaux au pont-tunnel Louis-Hyppolyte-La Fontaine en 2020. Elle représentera plus que jamais une alternative intéressante pour des milliers de citoyens de la grande région métropolitaine ».

- François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Le concept architectural de la nouvelle gare s'inscrit parfaitement dans l'esprit du réaménagement du secteur du quai Catherine-Legardeur, en lien direct avec la revitalisation du centre-ville. Avec son architecture moderne et sa fenestration abondante, la nouvelle gare se positionne maintenant comme une porte d'entrée attrayante pour Sorel-Tracy ».

- Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy

« Cette visite de la nouvelle gare fluviale de Sorel m'a enchanté et du même coup a alimenté mon avidité quant à la nouvelle installation qui prendra place sur la rive voisine à Saint-Ignace-de-Loyola. Je suis convaincu qu'autant les travailleurs que la clientèle touristique trouveront leur compte avec les optimisations à venir. »

- Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace-de-Loyola

« En plus des gains importants en matière de fluidité et de capacité, ces nouvelles infrastructures permettront à la STQ de bonifier considérablement le confort de ses clients, une orientation que nous avons prise et que nous entendons mettre de l'avant partout sur le réseau ».

- Stéphane Lafaut, PDG de la STQ

