1er Sommet de l'immigration au Québec





Une journée pour rapprocher les acteurs de l'immigration et de l'emploi au Québec

MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Le 16 octobre prochain se déroulera, à Montréal, le premier Sommet de l'immigration au Québec. Ce nouveau rendez-vous annuel vise à réunir l'ensemble des professionnels de l'immigration et à leur offrir un espace de rencontre et de partage, une plateforme durable d'échanges qui regroupe tous les acteurs de l'immigration, sans distinction : pouvoirs publics, organismes, régions et entreprises.

Initié par Immigrant Québec, en collaboration avec l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), et l'appui du Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et de Montréal International, le projet a immédiatement trouvé une large adhésion, car il répond à un besoin de travailler ensemble, de manière coordonnée et cohérente.

Ainsi, les objectifs du Sommet sont doubles, et peuvent se résumer en deux mots : rassembler et stimuler.

« L'Ordre est très attentif aux problématiques ayant trait à l'inclusion des immigrants au marché du travail québécois. Ce Sommet représente une occasion privilégiée d'arrimer les efforts et de faciliter le dialogue entre les diverses parties prenantes afin de trouver des solutions durables aux enjeux que rencontrent les immigrants », soutient Manon Poirier, CRHA, directrice générale de l'Ordre.

Trouver ensemble des réponses aux enjeux de l'immigration au Québec

« L'heure est venue pour tous les professionnels de se rassembler autour d'une vision positive de l'immigration, notamment économique. Les défis à relever par la société québécoise sont connus : attraction et rétention des travailleurs internationaux, intégration sociale et professionnelle, régionalisation... Autant d'enjeux auxquels recruteurs et travailleurs doivent remédier, avec les dispositifs légaux du moment », déclare Christophe Berthet, directeur général d'Immigrant Québec.

Pour cela, le Sommet se propose de créer un espace de rencontre et de dialogue sans barrière, qui réunisse ministères provinciaux et fédéraux, sociétés de développement économique, acteurs locaux et entreprises. Réussites et échecs, bonnes pratiques et limites rencontrées sur le terrain, besoins, propositions et aspirations nourriront les initiatives de demain, dans le but de créer un maillage durable de tous les acteurs et des territoires.

Une programmation sous le signe des enjeux RH

Le Sommet de l'immigration entend inspirer et outiller les participants avec des solutions concrètes et immédiates, notamment les professionnels des ressources humaines. Sept ateliers, modérés par des partenaires stratégiques et reconnus pour leur expertise, aborderont des sujets aussi variés que :

les initiatives gagnantes en matière de mobilisation des acteurs locaux pour attirer les talents étrangers,

l'écosystème de la régionalisation,

les enjeux de la reconnaissance des acquis et des compétences des travailleurs étrangers,

ou encore les nouvelles modalités d'embauche de travailleurs étrangers.

Temps forts de la journée, deux ateliers de réflexion agile, en groupes restreints, seront animés par l'Ordre des CRHA, sur les moyens de développer une véritable culture d'inclusion des travailleurs étrangers au Québec. Le Sommet de l'immigration est d'ailleurs reconnu au titre de formation continue par l'Ordre.

AIDE-MÉMOIRE



Quoi?: Première édition du Sommet de l'immigration Quand?: Mercredi 16 octobre 2019, de 8 h 15 à 19 h 30 (inscription à partir de 7 h 45) Où?: Plaza Centre-Ville, 777 boul. Robert-Bourassa à Montréal

Inscription et information : https://sommet-immigration.com

À propos d'Immigrant Québec

Immigrant Québec est le premier média d'information spécialisé sur l'immigration au Québec. Organisme à but non lucratif exclusivement autofinancé et indépendant, il rejoint chaque année plus de 700?000 candidats à l'immigration et nouveaux arrivants sur son site internet tout en fidélisant une communauté de près de 200?000 personnes sur ses réseaux sociaux. Il est également l'organisateur du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec, le plus important du genre au Canada. À cela s'ajoutent la publication de guides thématiques d'information, en formats numériques et imprimés, des infolettres, des webinaires, des soirées de réseautage et plus encore. immigrantquebec.com.

À propos de l'Ordre des CRHA

Regroupant près de 11 000 professionnels membres, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques en ressources humaines au sein des organisations. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement de ses membres CRHA et CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle d'influence majeur dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être des employés. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

