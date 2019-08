Un abribus technologique pour promouvoir le programme « J'apprends le français » de la CCMM





MONTRÉAL, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - Depuis le 4 juillet, les passants qui traversent l'intersection des boulevards Saint-Laurent et René-Lévesque, dans le Quartier chinois, peuvent découvrir le programme « J'apprends le français » de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain grâce à un abribus interactif.

Situé à une intersection stratégique au coeur du centre-ville de Montréal, l'abribus conçu par Québecor interagit avec les passants en les conviant à s'approcher pour ensuite leur présenter une vidéo. Celle-ci décrit le programme et présente des commerçants du quartier qui invitent les passants à les encourager, à leur parler lentement et à leur apprendre un nouveau mot. La vidéo fait ensuite place à une carte géographique qui permet de localiser les commerçants du Quartier chinois participant au programme et d'obtenir, grâce à un code QR, un rabais de 10 % dans l'un de ces commerces.

« J'apprends le français est un programme qui se distingue, depuis ses débuts, par son caractère novateur puisqu'il est adapté à la réalité de chacun des commerçants participants et répond à leurs besoins en leur permettant d'apprendre le français directement sur leur lieu de travail. L'abribus interactif est à l'image de ce programme. Il est non seulement un outil de sensibilisation, mais également un moyen d'engager activement la communauté à favoriser l'apprentissage de la langue française chez les commerçants du quartier », a déclaré le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc.

L'abribus interactif sera en place jusqu'au 1er septembre 2019.

« J'apprends le français », un programme de jumelage linguistique apprécié

Initialement lancé en 2016 dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, ce programme propose des ateliers de français gratuits et pratiques destinés aux commerçants et animés par des étudiants universitaires spécialisés en enseignement du français.

Fort de son succès, le programme est aujourd'hui offert dans tous les arrondissements de Montréal, ainsi qu'à Laval, à Longueuil et à Brossard. Il regroupe cinq universités partenaires (l'Université de Montréal, l'Université de Sherbrooke, l'UQAM, l'Université McGill et l'Université Concordia) et a permis, à ce jour, d'effectuer près de 800 jumelages entre commerçants et étudiants.

En 2018, le programme a reçu le « Prix de l'innovation en francisation », décerné dans le cadre de la Stratégie partenariale de promotion et de valorisation de la langue française 2016-2021 du gouvernement du Québec, ainsi qu'un prix « Mérites en francisation des personnes immigrantes », décerné par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

Cette initiative a été réalisée grâce à un appui du ministère de la Culture et des Communications du Québec, en vertu du financement octroyé au programme de jumelage linguistique en 2018-2019.

En apprendre davantage sur le programme J'apprends le français : www.japprendslefrancais.ca

Visionner une vidéo explicative du programme et de l'abribus : www.ccmm.ca

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Suivez la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 14:25 et diffusé par :