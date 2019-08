Les ministres McCann et Julien annoncent une bonification de la portée du projet de l'urgence de l'Hôpital de Sept-Îles





SEPT-ÎLES, QC, le 15 août 2019 /CNW Telbec/ - De passage dans la région, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a confirmé aujourd'hui que la portée du projet de l'urgence de l'Hôpital de Sept-Îles sera bonifiée avec la modernisation du bloc opératoire, de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux et des secteurs de l'endoscopie et des chirurgies d'un jour. La ministre était accompagnée à cette occasion du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Jonatan Julien.

Compte tenu de cette bonification, le projet de l'Hôpital de Sept-Îles devient un projet d'infrastructures majeur inscrit au prochain Plan québécois des infrastructures (PQI) comme projet à l'étude, ce qui permet d'amorcer la production du dossier d'opportunité. Cette étape importante permettra de déterminer la meilleure option à long terme afin de moderniser non seulement l'urgence mais aussi plusieurs secteurs de l'hôpital.

À terme, les travaux permettront de mieux répondre aux besoins croissants de la population de la région tout en se conformant aux normes les plus récentes en matière de sécurité, de prévention et de contrôle des infections.

Citations :

« L'Hôpital de Sept-Îles est une installation de santé et de services sociaux très importante sur la Côte-Nord, entre autres reconnue comme centre de référence en traumatologie secondaire. Nous voulons nous assurer que l'expérience de soins des usagers, notamment au sein de secteurs névralgiques comme l'urgence, soit la meilleure possible. Alors que les installations actuelles sont vétustes, le projet permettra de fournir un environnement mieux adapté et encore plus sécuritaire à la fois pour les patients et le personnel dévoué qui y oeuvre. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« La concrétisation et la bonification de ce projet important pour la communauté de la Côte-Nord me tiennent vraiment à coeur, et je suis très fier de l'appui fourni par notre gouvernement. Cela démontre que nous sommes à l'écoute des besoins de la population, et que nous faisons les choix qui s'imposent pour offrir aux usagers les meilleurs soins possible, dans un cadre moderne, sécuritaire et qui favorise leur qualité de vie, notamment sur le plan du confort et de la confidentialité. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord

Faits saillants :

Rappelons que le gouvernement précédent avait autorisé, en décembre 2016, la phase conception du projet d'agrandissement de l'urgence.

La Société québécoise des infrastructures a été désignée comme gestionnaire du projet. Celle-ci doit notamment réaliser, coordonner et superviser toutes les étapes à venir.

