Le prix Edogawa NICHE 2019 a été décerné au Dr. Steven Rosenberg pour son exploit précurseur dans le traitement du cancer par l'immunothérapie





Le comité Edogawa NICHE a annoncé aujourd'hui que le prix Edogawa NICHE 2019 (www.edogawanicheprize.org) a été décerné au Dr. Steven A. Rosenberg, pour son travail avant-gardiste dans le développement d'immunothérapies adoptives efficaces et de cellules T génétiquement modifiées qui annonce l'ouverture d'un nouveau chapitre dans la lutte contre le cancer. L'exploit du Dr. Rosenberg a contribué de manière significative au développement de plusieurs médicaments basés sur le système immunitaire ainsi que des immunothérapies efficaces sur le plan clinique et notamment la thérapie cellulaire CAR-T.

Le Dr. Rosenberg, qui après sa licence médicale à l'Université Johns Hopkins a obtenu un doctorat en biophysique, est la quintessence de l'interaction interdisciplinaire dans le développement de solutions cliniques. Aujourd'hui, en tant que directeur de la division chirurgicale du National Cancer Institute (NCI), Maryland, États-Unis, et en tant que professeur de chirurgie à l'Uniformed Services University of Health Sciences et à la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l'Université George Washington, il est à la tête d'une solide équipe interdisciplinaire dont la mission consiste à trouver de nouvelles solutions pour traiter le cancer.

Au lieu d'impliquer deux ou plusieurs spécialistes pour rendre l'interaction interdisciplinaire significative, nous avons trouvé un chercheur passionné en la personne du Dr. Rosenberg, qui a franchi seul les portails de différents domaines scientifiques, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour résoudre un problème séculaire, et méritant pleinement que ce prix lui soit décerné, a déclaré le Dr. Masahiro Katoh, président du comité Edogawa NICHE.

Dans le cadre de la cérémonie de remise du prix Edogawa NICHE 2019 à l'Université de Toronto, au Canada, le professeur Gary Levy, président du comité du prix et directeur fondateur du CIHR, programme de greffe, remettra une médaille et une plaque au Dr. Rosenberg dont le discours de remerciement sera diffusé par vidéo dans NCRM NICHE 2019 à Tokyo, au Japon ; il sera suivi du récipiendaire de la subvention de voyage Joyce & James Till 2019, PV Sudharsan, une élite du Fujio Cup Quiz (FCQ) 2012, qui racontera comment le FCQ a aidé sa carrière (www.j2t2grant.org), et d'une présentation sur le Programme de formation en médecine régénérative (www.regenmedcanada.com).

Institué en 2018 par la fiducie Jinseisha, propriétaire de l'hôpital Edogawa, à Tokyo, et du Centre de médecine régénérative Nichi-In (NCRM), le prix Edogawa NICHE honore les scientifiques ou les cliniciens dont les contributions ont abouti au développement de la prévention, du diagnostic ou du traitement d'une maladie par le biais d'une interaction interdisciplinaire. Les chercheurs qui ont obtenu les scores les plus élevés dans le Fujio Cup Quiz, qui fait partie de NCRM NICHE, (www.ncrmniche.org) depuis 2006 et qui obtiennent le statut d'élite FCQ, sont les premiers à en désigner les récipiendaires, ce qui est propre à ce prix.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 15 août 2019 à 06:25 et diffusé par :