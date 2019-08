Le gouvernement du Canada annonce une importante contribution pour la santé et les infrastructures chez les Innus de la Côte-Nord





MALIOTENAM, TERRITOIRE TRADITIONNEL INNU, QC, le 14 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement s'est engagé à faire en sorte que les Premières Nations de partout au pays disposent de centres de santé et de routes modernes.

Aujourd'hui, de passage dans la communauté innue de Maliotenam, le député de Saint-Boniface--Saint-Vital et secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, Dan Vandal, a annoncé les sommes consacrées à la rénovation et à l'agrandissement du centre de réadaptation Miam Uapukun situé à Maliotenam, ainsi qu'à la réfection du boulevard des Montagnais dans la communauté de Uashat.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 3,4 millions de dollars dans le Centre Miam Uapukun pour l'agrandissement de l'administration, de l'accueil et des salles de rencontre. Cette contribution comprend également la rénovation de la cuisine, de la salle à manger et d'autres pièces multifonctionnelles du centre, en plus de l'ajout d'une nouvelle génératrice qui alimente la totalité de l'immeuble. Le centre offre maintenant un plus grand stationnement et un nouvel aménagement extérieur afin de mieux accueillir les prestataires et leur famille. La réalisation de ce projet de rénovation et d'aménagement du centre a pu se concrétiser grâce à la participation de travailleurs innus locaux.

Le secrétaire parlementaire a également profité de l'occasion pour annoncer une contribution de plus de 900 000 dollars pour la réfection d'une portion du boulevard des Montagnais. Le nouveau pavage, la restauration du trottoir et le renouvellement des bordures permettent aux résidants et aux visiteurs de la communauté de circuler de façon plus sécuritaire.

Citations

«?Comme tous les Canadiens, les Innus de la Côte-Nord méritent d'avoir des soins de santé de qualité et des routes sûres et efficaces. Grâce au projet d'agrandissement du Centre Miam Uapukun et à la réfection du boulevard des Montagnais, les résidents de cette région verront leur santé, leur qualité de vie ainsi que leur mieux-être s'améliorer et pourront se rendre à leur travail, à leur maison de même qu'à leur école en toute sécurité.?»

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Nous accueillons favorablement les annonces d'investissements pour la réfection du boulevard des Montagnais et l'agrandissement et la rénovation du Centre Miam Uapukun. Plus qu'un investissement local, le Centre Miam Uapukun est une institution de santé indispensable pour les Innus qui viennent de toutes les communautés pour bénéficier des services qui y sont offerts. Notre communauté est dynamique et chaque dollar investi dans nos infrastructures permet de stimuler notre développement et d'assurer notre qualité de vie. »

Antoine Maniteu Grégoire

Vice-Chef de Uashat mak Mani-Utenam

Faits en bref

La communauté de Uashat, Maliotenam compte 4 757 membres, dont 3 593 habitent sur réserve.

compte 4 757 membres, dont 3 593 habitent sur réserve. La réserve de Uashat est située à la limite ouest de Sept-Îles, alors que la réserve de Maliotenam est située à 16 kilomètres à l'est de Sept-Îles.

est située à 16 kilomètres à l'est de Sept-Îles. Les quelque 3,4 millions de dollars destinés à la rénovation et à l'agrandissement du centre de réadaptation Miam Uapukun proviennent du Fond d'infrastructures sociales issu du budget de 2016.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GouvCan - Autochtones

Facebook : GouvCan - Autochtones

Instagram : @gcAutochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC)

Communiqué envoyé le 14 août 2019 à 13:30 et diffusé par :