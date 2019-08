LE MINISTRE DU HAJJ ET DE LA OMRA INAUGURE LE GRAND SYMPOSIUM DU HAJJ INTITULÉ "ISLAM: COEXISTENCE ET TOLÉRANCE"





Le ministre du Hajj et de la Omra, Dr Mohammed Saleh bin Taher Bentin, a inauguré le 44ème Grand Symposium du Hajj , intitulé "Islam: coexistence et tolérance". Organisé à l'Hôtel Hilton Makkah, des savants, docteurs et intellectuels éminents du Royaume et de l'étranger ont participé à ce rassemblement. SE a déclaré que le symposium reflète l'attention du Gardien des Deux Saintes Mosquées et de SAR le Prince héritier visant la propagation de la tolérance. Il a de même apprécié le suivi du Roi saoudien des activités liées au Hajj et des projets de développement lancés à La Mecque, Medinah et Mashaer.

Son Excellence a annoncé la délivrance d'environ 2 millions de visas électroniques sans qu'il soit nécessaire que les pélerins se rendent aux ambassades. Il a souligné que le symposium abordait de nombreux sujets scientifiques, médicaux et religieux, ajoutant: "La Mecque reçoit aujourd'hui une foule de pèlerins dont le nombre est égal à sa population, l'impression que nous avons selon laquelle les pèlerins sont des habitants de la Mecque est reflétée dans notre excellente organisation du Hajj . Environ 350 000 travailleurs sont au service des pélerins".

Pour sa part, SE Abdullah Al-Rabiah, Conseiller auprès de la Cour royale et Superviseur général à KSRelief, a passé en revue les initiatives de coexistence lancées par le Centre. Au cours de la session intitulée "Science et Islam, au service des Sociétés", il a souligné le soutien humanitaire fourni par le Royaume saoudien.

Dr Amr Ezzat, Président du Conseil d'administration de l'hôpital 57357, a remercié les organisateurs du symposium. De son côté, Dr Abdullah Abu Bakar, Président du Conseil d'administration de Sanid Cancer Patients Care, a abordé l'éducation sanitaire des enfants.

Dr. Husam Zawawi, bactériologiste saoudien et professeur à KSUHS, a énuméré les efforts déployés par le Royaume pour réduire les maladies d'infection.

Lors de la session intitulée "la Méthodologie de Tolérance et de Coexistence dans l'Islam", Cheikh Saad Al-Shathri, Conseiller du Gardien des Deux saintes Mosquées et membre du Conseil des Oulémas, a dit: "La sympathie éprouvée par les travailleurs au Hajj influe les pèlerins puisque la tolérance soutient la fraternité".

Conseiller à la Cour royale et membre du Conseil des Oulémas, M. Saleh Humaid a affirmé: "La coexistence est capable de rassembler tout le monde". Cheikh Abdul Rahman Al-Sudais, Président et Imam de la Sainte Mosquée, et Président de la Mosquée du Prophète, a dit: "Le Hajj représente un message pratique. Le Coran et la Sunna tiennent à la coexistence". Pour sa part, Cheikh Maqsid Bek, Grand Mufti du Kirghizistan, a déclaré: "L'humanité n'a jamais connu une coexistence comme celle accordée par l'Islam".

Les autres sessions du symposium intitulées "L'Humanité à l'Ere numérique" et "les Portes de l'Orientation vers l'Islam" ont été présidées par Dr. Abdul Fattah Mashat, Vice-ministre du Hajj et de la Omra.

Au terme de toutes les sessions, Dr Abdul Aziz Wazzan, Président du Comité exécutif du symposium, a remercié le ministre du Hajj et de la Omra et son adjoint pour leur contribution à la réussite du symposium, Dieu soit loué.

