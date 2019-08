LIGHTSPEED LANCE UN PLACEMENT D'ACTIONS À DROIT DE VOTE SUBALTERNE





NE PAS DIFFUSER SUR LES FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DISTRIBUER AUX ÉTATS?UNIS



MONTRÉAL, 12 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lightspeed POS Inc. (« Lightspeed » ou la « Société ») (TSX : LSPD) a annoncé aujourd'hui avoir déposé un supplément de prospectus provisoire (le « supplément provisoire ») à son prospectus préalable de base simplifié daté du 6 août 2019. Le supplément provisoire a été déposé en vue du placement dans le public d'actions à droit de vote subalterne de Lightspeed (le « placement »).

Un total de 6 571 693 actions à droit de vote subalterne seront offertes dans le cadre du placement, qui sera effectué par un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») dirigé par BMO Marchés des capitaux, J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc. et Financière Banque Nationale inc. (les « coteneurs de livres »). Un total de 1 160 000 actions à droit de vote subalterne seront offertes par Lightspeed et un total de 5 411 693 actions à droit de vote subalterne seront offertes par a) DHI Dasilva Holdings Inc., entité contrôlée par Dax Dasilva, fondateur et chef de la direction de Lightspeed, b) la Caisse de dépôt et placement du Québec, c) Inovia Capital (par l'intermédiaire d'entités qu'elle contrôle) et d) certains membres de la direction de Lightspeed (collectivement désignés les « actionnaires vendeurs »). Lightspeed ne touchera rien sur le produit de la vente des actions à droit de vote subalterne par les actionnaires vendeurs. Les actionnaires vendeurs ont accepté une période de blocage de 90 jours suivant la clôture du placement, période au cours de laquelle il leur sera interdit de céder d'autres titres de Lightspeed sans le consentement préalable des coteneurs de livres. Toutes les conventions de blocage conclues à l'occasion du premier appel public à l'épargne de la Société demeureront en vigueur conformément à leurs conditions.

Lightspeed accordera également aux preneurs fermes une option de surallocation, qu'ils pourront exercer dans les 30 jours suivant la clôture du placement et qui leur permettra d'acheter des actions nouvelles supplémentaires d'un maximum de 15 % du nombre d'actions à droit de vote subalterne vendues dans le cadre du placement.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement principalement au renforcement de sa situation financière et à la poursuite de sa stratégie de croissance, qui vise entre autres à accroître sa clientèle; accélérer le déploiement de Lightspeed Payments; contribuer à la croissance de sa clientèle actuelle; élargir sa gamme de solutions et réaliser des acquisitions de manière sélective.

La clôture du placement est assujettie à diverses conditions, notamment la conclusion d'une convention de prise ferme définitive, l'inscription des actions à droit de vote subalterne émises par Lightspeed dans le cadre du placement à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») et l'obtention des approbations nécessaires de la TSX.

Le supplément provisoire a été déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Le placement sera également présenté aux acheteurs institutionnels admissibles (Qualified Institutional Buyers) aux États?Unis en vertu de la dispense d'inscription prévue par la Rule 144A prise en application de la Securities Act of 1933 des États?Unis, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), et des dispenses d'inscription correspondantes prévues par les lois sur les valeurs mobilières des États américains.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions à droit de vote subalterne n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Loi de 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières des États américains. Par conséquent, les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être offertes ni vendues aux États?Unis, à moins d'être inscrites conformément à la Loi de 1933 et aux lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables, ou à moins d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières des États américains applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et aucune vente des actions à droit de vote subalterne ne doit avoir lieu dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Le supplément provisoire renferme de l'information importante concernant le placement. Le supplément provisoire peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com . Une copie du supplément provisoire peut également être demandée à BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton, a/s de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905 791?3151, poste 4312, ou par courriel au torbramwarehouse@datagroup.ca; à J.P. Morgan Valeurs Mobilières Canada Inc., 66 Wellington Street West, Suite 4500, Toronto (Ontario) M5K 1E7; et à Financière Banque Nationale inc., à l'attention de NBF Syndication (tél. : 416 869?6534), 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto (Ontario) M5X 1J9, courriel : ECM?Origination@nbc.ca. Les investisseurs éventuels devraient lire le supplément provisoire avant de prendre une décision de placement.

À propos de Lightspeed

Présente dans une centaine de pays, Lightspeed (TSX : LSPD) propose une plateforme de commerce infonuagique aux petites et moyennes entreprises. Ses systèmes de point de vente intelligents, extensibles et fiables offrent une solution globale qui aide restaurants et détaillants à effectuer des ventes omnicanales, à gérer les transactions, à traiter avec les consommateurs, à accepter les paiements et à assurer la croissance de leur entreprise.

Établie à Montréal, au Canada, Lightspeed possède la confiance des meilleurs commerces et restaurants locaux que fréquentent les consommateurs. Comptant plus de 800 employés, Lightspeed a des bureaux au Canada, aux États?Unis, en Europe et en Australie.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué pourrait contenir de l'information prospective et des déclarations prospectives, au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (les « déclarations prospectives »), y compris des déclarations concernant le placement proposé et ses modalités.

Les déclarations prospectives comprennent de l'information de nature prédictive, dépendent ou font référence à des événements futurs et se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « va », « prévoit », « anticipe », « envisage », « planifie », « croit », « estime » ou d'autres expressions semblables concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. Ces déclarations sont fondées sur les attentes actuelles de la direction de la Société et comportent plusieurs risques et incertitudes, connus et inconnus, incluant des facteurs économiques. Certains risques, incertitudes et autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, y compris, entre autres, les facteurs de risque identifiés dans notre dernier rapport de gestion et à la rubrique « Facteurs de risque » de notre dernière notice annuelle, qui peuvent être consultés sous notre profil sur le site de SEDAR au www.sedar.com . Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une garantie du rendement futur et, bien qu'elles soient fondées sur certaines présomptions que la Société juge raisonnables, les événements et résultats réels pourraient différer de manière importante de ceux exprimés ou supposés dans les déclarations prospectives faites par la Société. Les lecteurs sont priés d'étudier attentivement tous les facteurs, notamment ceux?ci, avant de prendre une décision concernant la Société et de ne pas se fier indûment sur les déclarations prospectives. Rien ne garantit que le placement dont il est question ci?dessus sera réalisé selon les modalités décrites, ni même qu'il aura lieu. Sauf si les lois applicables l'exigent, Lightspeed ne s'engage aucunement à mettre à jour publiquement ou à réviser ces déclarations prospectives notamment à la suite de nouvelles informations ou de nouveaux événements.

Personne?ressource :

Chris Mammone

The Blueshirt Group

investorrelations@lightspeedhq.com

Brandon Nussey

Chef des finances

Brandon.Nussey@lightspeedhq.com

SOURCE Lightspeed POS Inc.

Communiqué envoyé le 12 août 2019 à 17:15 et diffusé par :