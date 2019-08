Les résidents de North Kawartha profiteront d'améliorations apportées au chemin Reid et au chemin Mt. Julian-Viamede





NORTH KAWARTHA, ON, le 12 août 2019 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures publiques appuient des réseaux de transport efficaces qui permettent aux Canadiens et à leur famille de se rendre au travail et à l'école à l'heure et d'accéder en temps voulu aux services essentiels, puis de rentrer chez eux en toute sécurité à la fin d'une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et Carolyn Amyotte, mairesse du canton de North Kawartha, ont annoncé un financement qui vise la remise en état des chemins Reid et Mt. Julian-Viamede dans le canton de North Kawartha, sur une distance totale de cinq kilomètres.

Le projet comprend le renforcement de la couche de base des routes, le réalignement des courbes, le brossage et l'asphaltage des routes et le remplacement des fossés et des ponceaux. Le projet comprend également l'élargissement du chemin Mt. Julian Viamede, près du quai Mt. Julian au lac Stony, ainsi que l'élargissement du chemin Reid en vue de faciliter la circulation des cyclistes sur les cinq kilomètres de chemins remis en état.

En plus d'améliorer l'état des routes et les infrastructures cyclables, ce projet permettra d'améliorer le drainage et de rendre les transports plus accessibles et fiables pour les résidents.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,2 million de dollars dans ces projets par l'entremise du volet des infrastructures rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario verse plus de 677 000 $ et le canton de North Kawartha fournit quant à lui plus de 164 000 $ à ce projet.

« La croissance économique dans le secteur rural de notre collectivité nous profite à tous. Cela a été le cas dans le passé, c'est vrai aujourd'hui et ce sera essentiel pour la prospérité future de notre pays. C'est pourquoi notre gouvernement a établi une Stratégie de développement économique rural. Grâce à la contribution de la population de Peterborough-Kawartha, la stratégie met en lumière les gens, les lieux et les partenariats qui sont essentiels au développement économique rural durable. »

L'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et députée de Peterborough-Kawartha, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural.

« Le réseau routier des chemins Mt. Julian-Viamede et Reid est un corridor de transport essentiel pour le canton de North Kawartha. Ces routes mènent au centre de villégiature historique et culturel Viamede Resort et à l'auberge Inn at Mount Julian. Elles permettent également un accès public et d'urgence au lac Stoney ainsi qu'à l'attraction touristique populaire Spirit of the Kawarthas Boat Tours. La réfection de ce réseau routier contribuera à appuyer nos priorités en matière de transport actif et assurera le raccordement aux voies cyclables et de randonnée pédestre situées autour du lac Stoney et, enfin, améliorera grandement la voie de déviation d'urgence essentielle de la route 28. Le canton de North Kawartha est infiniment reconnaissant de l'aide accordée par la ministre Monsef, qui a reconnu l'importance de ce projet et qui a défendu les intérêts de notre collectivité. »

Carolyn Amyotte, mairesse du canton de North Kawartha

Dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars sont consacrés à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, par exemple des projets liés aux installations servant à assurer la sécurité alimentaire, aux routes d'accès locales et à l'amélioration de la connectivité à large bande.

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne pour la connectivité, qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au coeur de la Stratégie canadienne pour la connectivité. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

