Le nouveau whisky écossais single malt Lagavulin 10 ans d'âge : un plaisir rare réservé aux voyageurs





LONDRES, 12 août 2019 /PRNewswire/ -- Les amateurs de célèbres whiskies écossais ont une nouvelle raison de partir à l'aventure cet été, à savoir l'arrivée du Lagavulin 10 ans d'âge, un nouveau whisky single malt en vente exclusivement dans les magasins duty free Dufry de certains aéroports du monde entier.

Ce single malt « intense mais léger, et fumé mais suave » a été élaboré dans la distillerie Lagavulin de renommée mondiale située sur la superbe côte sud de l'île d'Islay et est disponible dès à présent.

Derrière ce whisky se trouve Craig Wilson. Maître des malts de Diageo, il a déclaré : « Un grand nombre de personnes considèrent Lagavulin comme le malt ultime d'Islay et, à l'instar des autres membres de la famille, cette nouvelle formule est dotée d'une exubérance charmante et d'une certaine intensité. Elle est riche, intense et fumée, après avoir passé du temps dans des fûts de chêne américain, mais elle présente une onctuosité et une pointe d'épices pour avoir vieilli dans des fûts de premier remplissage ayant contenu du bourbon. »

Craig Wilson a ajouté : « Ce whisky regorge de contrastes étonnants. En bouche, le Lagavulin 10 ans d'âge est tout d'abord doux et salé avant de gagner en force pour finir sur une note épicée et fumée à la fois intense et chaleureuse. Il sera meilleur sec ou allongé d'eau, pour mieux révéler certaines des saveurs les plus enfouies. »

Le Lagavulin 10 ans d'âge se trouve exclusivement dans les boutiques pour voyageurs Dufry. Conditionné à 43 %, il est au prix de vente conseillé de £ 50 pour 70 cl.

