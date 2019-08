Placements mondiaux Sun Life nomme Jordy Chilcott au poste de président





TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. («Placements mondiaux Sun Life», «PMSL») est heureuse d'annoncer la nomination de Jordy W. Chilcott au poste de président de Placements mondiaux Sun Life et vice-président principal des Solutions de placement.

M. Chilcott s'est joint à PMSL en 2017 comme chef de la distribution des placements, où il a veillé au développement et à la croissance stratégique de l'équipe de distribution de PMSL. La société sert maintenant plus de 600 000 investisseurs partout au Canada. À titre de président, M. Chilcott supervisera les opérations de PMSL, dans le but d'obtenir des résultats pour nos Clients grâce au rendement des placements et à l'excellence de la distribution.

«Jordy contribue fortement au succès de PMSL depuis son arrivée à la Sun Life, affirme Jacques Goulet, président, Sun Life Canada. Sa riche expérience, son approche centrée sur le Client et sa capacité manifeste à diriger des équipes hautement performantes font de lui un candidat parfait pour ce poste.»

Avant de se joindre à la Sun Life, M. Chilcott a notamment été vice-président principal de Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia, et président et chef de la direction de Fonds Dynamique. Dans ces fonctions, il était chargé de superviser plusieurs compagnies de gestion d'actifs au Canada, au Mexique et en Asie. Auparavant, M. Chilcott a occupé divers postes de direction à Fonds Dynamique, Fonds communs de placement Standard Life et Groupe Investors, après avoir commencé sa carrière comme courtier en valeurs mobilières.

«J'ai toujours cru que la gestion d'actifs est un secteur qui a les gens à coeur, explique M. Chilcott. C'est une combinaison de principes de placement judicieux et de conseils pertinents dont nos Clients peuvent profiter. Je suis honoré de diriger PMSL et d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers.»

À propos de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Placements mondiaux Sun Life est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Placements mondiaux Sun Life gère un actif de 25 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Financière Sun Life. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 juin 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 025 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole «SLF».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Les placements dans les fonds communs peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

© Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., 2019. La société Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. est membre du groupe Financière Sun Life.

Renseignements pour les médias :

Jacynthe Alain

Directrice, communications d'entreprise

Téléphone : 438-334-9537

jacynthe.alain@sunlife.com

SOURCE Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc.

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 13:21 et diffusé par :