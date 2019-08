MaisonBrison Communications vendue à Pierre Boucher, associé de longue date





MONTRÉAL, 08 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- MaisonBrison Communications Inc. (« MB ») a annoncé aujourd'hui que la Société a été vendue à Pierre Boucher, associé de MB.



Fondé par Rick et Gloria Leckner en 1983, MB est devenu un chef de file canadien dans le domaine des communications d'entreprise et des relations avec les investisseurs. La Société représente actuellement plusieurs entreprises de premier plan cotées en bourse dans divers secteurs d'activité, dont bon nombre exercent leurs activités à l'échelle mondiale.

« Je suis extrêmement fier de l'organisation que nous avons bâtie au fil des ans et qui est devenue hautement respectée dans le domaine des communications financières et des communications d'entreprise. Les conseils stratégiques ont toujours été notre force et le service à la clientèle notre passion. Pierre fait partie intégrante de MB depuis 10 ans et je suis fermement convaincu qu'il perpétuera les valeurs qui ont fait notre renommée », a déclaré M. Leckner.

« L'équipe MB possède de solides compétences financières et nous avons l'intention de poursuivre notre tradition d'offrir un service à valeur ajoutée à un groupe sélect d'entreprises. Nous disposons d'une base solide sur laquelle nous nous appuierons pour bâtir l'avenir, mais nous concentrerons nos efforts d'abord et avant tout à servir nos précieux clients de la manière à laquelle ils sont habitués. Je suis ravi que Rick demeurera avec nous pour préserver l'importante continuité qui assurera la croissance de nos activités », a déclaré Pierre Boucher, président.

À propos de MaisonBrison

Depuis plus de trois décennies, MaisonBrison met à contribution l'expertise qu'elle a développée dans les relations avec les investisseurs et la gestion de réputation au profit de nombreuses sociétés canadiennes de grande et moyenne envergure cotées en bourse. Plusieurs de ces sociétés font affaire avec nous depuis plus de 15 ans.

Notre équipe comprend d'anciens analystes financiers qui donnent à nos clients un accès à des relations clés et qui possèdent une compréhension approfondie des marchés des capitaux.

L'équipe diversifiée de MaisonBrison prend en main tous les aspects des relations avec les investisseurs, notamment la préparation et l'examen des rapports de gestion, le processus de diffusion de l'information aux analystes et investisseurs, l'évaluation des attentes du marché ainsi que la présentation des résultats trimestriels.

Nous offrons également des consultations et des services couvrant l'ensemble des composantes d'un PAPE, comme l'ébauche de prospectus, l'élaboration des rapports de gestion et des présentations à l'intention des investisseurs déposés sur SEDAR.

MaisonBrison a travaillé de concert avec de nombreux clients sur des projets spéciaux, notamment la gestion de crise, l'activisme actionnarial ainsi que les fusions et acquisitions.

