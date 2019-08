Parcours personnalisé en immigration : les employeurs se réjouissent mais attendent les résultats





MONTRÉAL, le 8 août 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) salue l'annonce faite ce matin par le ministre Simon Jolin-Barette d'un investissement de 20 millions de dollars annuellement pour le déploiement d'un Parcours d'accompagnement personnalisé par le Ministère de l'Immigration, la Diversité et l'Inclusion (MIDI), afin de mettre en place des outils pour une intégration réussie des personnes immigrantes.

Le CPQ se réjouit notamment du fait qu'il est prévu qu'un premier contact soit établi entre un agent d'aide à l'intégration du ministère et les candidats à l'immigration, comprenant des formations offertes concernant la francisation, la reconnaissance des acquis professionnels et pour leur présenter les régions du Québec. Avant l'arrivée au Québec, le MIDI, appuyé par une multitude d'acteurs, déploiera une série de services concernant la reconnaissance des acquis professionnels. Le CPQ souligne cette mesure qui facilitera l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants. Une fois au Québec, les candidats se verront offrir des services d'aide à l'installation, la francisation et sur l'intégration au marché de l'emploi, tout en facilitant l'intégration à la collectivité.

« Dans un contexte de rareté de main-d'oeuvre, ces nouveaux outils sont les bienvenus pour aider les candidats à l'immigration et leur famille à mieux s'intégrer à la société québécoise. Chaque parcours d'immigration est unique et il est nécessaire de mettre tous les moyens en oeuvre pour non seulement attirer mais aussi retenir les nouveaux arrivants. », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ.

Le parcours personnalisé prévoit également la création de postes d'agents d'aide à l'intégration et l'embauche. Environ 84 nouveaux intervenants seront déployés dans toutes les régions du Québec afin d'établir un plan d'action individualisé, d'orienter et d'accompagner les personnes immigrantes vers les services et organismes répondant à leurs besoins tout en assurant un suivi rigoureux au long de leurs parcours. Le CPQ souhaite aussi rappeler qu'il est nécessaire d'ajuster certains outils déjà existants comme la grille de sélection des travailleurs qualifiés ou encore le lien entre une offre d'emploi validée et un candidat à l'immigration pour répondre réellement aux besoins du marché du travail.

« Les efforts du ministère sont louables, mais seront-ils suffisants pour accueillir adéquatement 60 000 nouveaux arrivants annuellement? Les employeurs partout au Québec participent déjà à l'accompagnement des nouveaux arrivants à travers une proche collaboration avec le secteur privé, les organismes d'aide à l'intégration. C'est tout un écosystème qui se mobilise déjà pour l'intégration sur le marché du travail et la société québécoise. Ces efforts collectifs doivent être supportés par le gouvernement, qui face à la crise de rareté de main à laquelle le Québec fait face, doit drastiquement accroitre les seuils d'immigration. » précise monsieur Dorval.

La semaine prochaine, le CPQ présentera ses commentaires sur la planification de l'immigration au Québec pour la période 2020-2022 lors de la consultation générale du MIDI.

À propos du CPQ :

Créé en 1969, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

SOURCE Conseil du patronat du Québec

Communiqué envoyé le 8 août 2019 à 12:14 et diffusé par :