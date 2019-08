Alimentation Couche-Tard et Fire & Flower annoncent la clôture d'un investissement stratégique





LAVAL, QC et EDMONTON, AB, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche?Tard inc. (« Couche?Tard ») (TSX: ATD.A) (TSX: ATD.B) et Fire & Flower Holdings Corp. (« Fire & Flower ») (TSX: FAF) ont confirmé aujourd'hui la clôture de leur opération annoncée le 24 juillet 2019 (l'« opération »). De plus, la négociation des actions ordinaires de Fire & Flower (les « actions ordinaires ») à la Bourse de Toronto a débuté le 7 août 2019.

L'opération comporte l'émission aujourd'hui par Fire & Flower à une filiale en propriété exclusive indirecte de Couche?Tard (l'« investisseur ») d'une débenture convertible non garantie à 8,0 % d'un capital global d'environ 26,0 millions de dollars, ce capital pouvant être converti par l'investisseur en 24 289 706 actions ordinaires (s'il est converti intégralement) au prix de 1,07 $ par action ordinaire, ce qui représente une participation de 9,9 % dans Fire & Flower sur une base pro forma compte tenu de la dilution. L'investisseur s'est également vu émettre des bons de souscription d'actions ordinaires qui, s'ils sont exercés intégralement conformément à leurs modalités, augmenteront subséquemment la participation de l'investisseur dans Fire & Flower pour la porter à 50,1 %, sur une base pro forma compte tenu de la dilution.

Fire & Flower a le plaisir d'annoncer que dans le cadre de la clôture de l'opération, M. Jeremy Bergeron a été nommé en tant que premier représentant de Couche?Tard au conseil d'administration de Fire & Flower.

« Cet investissement stratégique vient appuyer notre intention de devenir un acteur d'importance dans le secteur nord-américain du cannabis » a affirmé Brian Hannasch, président et chef de la direction de Couche?Tard. « Nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir de concert avec Fire & Flower, considérant nos projets d'expansion au Canada et d'augmentation de notre présence aux États?Unis et ailleurs. »

« Grâce à la conjugaison de l'expertise de Couche?Tard dans l'expansion des magasins de vente au détail et de l'expérience de vente au détail et de la plateforme numérique exclusive HifyreMC de Fire & Flower, notre société se trouve extrêmement bien positionnée pour tirer parti des nouveaux marchés du cannabis en émergence » a ajouté Trevor Fencott, chef de la direction de Fire & Flower.

À propos d'Alimentation Couche?Tard inc.

Couche?Tard est le chef de file de l'industrie canadienne du commerce de l'accommodation. Aux États?Unis, elle est le plus important exploitant indépendant de magasins d'accommodation en fonction du nombre de magasins exploités par la société. En Europe, Couche?Tard est un chef de file du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier dans les pays scandinaves (Norvège, Suède et Danemark), dans les pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi qu'en Irlande, et a une présence importante en Pologne.

Également, en vertu de contrats de licence, plus de 2 150 magasins sont exploités sous la bannière Circle K dans 15 autres pays et territoires (Arabie saoudite, Cambodge, Chine, Costa Rica, Égypte, Émirats arabes unis, Guam, Honduras, Hong Kong, Indonésie, Macao, Mexique, Mongolie, Nouvelle?Zélande et Vietnam), ce qui porte à plus de 16 000 le nombre de magasins dans notre réseau mondial. https://corpo.couche?tard.com.

À propos de Fire & Flower Holdings Corp.

Fire & Flower est un important détaillant indépendant spécialisé de cannabis destiné aux adultes, qui aspire à s'approprier une part appréciable du marché canadien. Fire & Flower guide les consommateurs dans l'univers complexe du cannabis en leur proposant une approche éducative dans la sélection de produits de première qualité et en connectant les consommateurs au monde du cannabis grâce à sa plateforme numérique exclusive HifyreMC. L'équipe de direction de Fire & Flower combine une vaste expérience dans l'industrie du cannabis et une profonde expertise de la vente au détail.

Fire & Flower Holdings Corp. est propriétaire de toutes les actions émises et en circulation de Fire & Flower Inc., détaillant autorisé de cannabis en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et au Yukon, ainsi que conseiller et concédant de licence auprès d'établissements de vente au détail exploités sous la marque Fire & Flower en Ontario.

Déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Couche?Tard et de Fire & Flower, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « avoir l'intention de », « s'attendre à », « estimer », « présumer » ainsi que d'autres expressions apparentées. Couche?Tard et Fire & Flower tiennent à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entraîner une différence considérable entre les résultats réels de Couche?Tard et de Fire & Flower et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons les risques décrits en détail de temps à autre dans les documents déposés par Couche?Tard et Fire & Flower auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières du Canada. À moins qu'elles n'y soient tenues selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche?Tard et Fire & Flower nient toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

