Air Canada élue transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord aux Trazees Awards 2019





Ces prix témoignent des préférences des millénariaux, le groupe démographique de voyageurs qui connaît la croissance la plus rapide dans le monde

MONTRÉAL, le 7 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a été proclamée transporteur aérien de prédilection en Amérique du Nord à la suite d'un sondage mené auprès des voyageurs de la génération Y des quatre coins du monde. Ce sondage a déterminé les lauréats des Trazees Awards 2019, prix internationaux décernés aux meilleurs transporteurs aériens dans diverses catégories par les lecteurs du populaire site de voyage trazeetravel.com.

« Nous sommes honorés de recevoir cette importante reconnaissance de la part des millénariaux de partout dans le monde, le groupe démographique de voyageurs qui connaît la croissance la plus rapide », a déclaré Andrew Yiu, vice-président - Produits, d'Air Canada. « Ce prix confirme notre longueur d'avance sur ce marché en pleine croissance et renforce notre réputation de transporteur mondial de premier plan axé sur une offre de produits supérieure et un excellent service clientèle. Il vient également appuyer le titre de meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord que Skytrax nous a décerné pour une troisième année de suite à ses World Airline Awards 2019. »

Air Canada a reçu son prix à la cérémonie des Trazees Awards à Chicago. Trazee Travel est un site de publications Web destiné aux voyageurs âgés de 25 à 40 ans et fait partie du groupe de publications FXExpress Publications, Inc., qui comprend également le magazine Global Traveler et le site Web whereverfamily.com. Les votes des lecteurs pour les meilleurs transporteurs aériens dans différentes catégories ont été recueillis de décembre 2018 à mars 2019.

Ce prix est le plus récent d'une série de distinctions accordées à Air Canada, nommée meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord aux World Airline Awards 2019 de Skytrax. Nous demeurons le seul transporteur aérien d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles Skytrax en Amérique du Nord. Voici d'autres récompenses qui nous ont récemment été attribuées :

Prix du meilleur service de restauration dans un salon de classe affaires dans le monde, du meilleur personnel au sol et à bord au Canada , de la meilleure classe affaires en Amérique du Nord et du meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines en Amérique du Nord en 2019

, de la meilleure classe affaires en Amérique du Nord et du meilleur transporteur aérien pour la propreté des cabines en Amérique du Nord en 2019 Prix Leisure Lifestyle Awards du magazine Global Traveler pour la meilleure classe économique supérieure et les meilleurs divertissements à bord

pour la meilleure classe économique supérieure et les meilleurs divertissements à bord Prix Freddie 210, attribué au transporteur aérien des Amériques au sujet duquel le nombre de votes reçus pour la valeur du programme de fidélisation marquait la plus forte croissance, une confirmation de l'attrait grandissant d'Aéroplan

210, attribué au transporteur aérien des Amériques au sujet duquel le nombre de votes reçus pour la valeur du programme de fidélisation marquait la plus forte croissance, une confirmation de l'attrait grandissant d'Aéroplan Prix des lecteurs du magazine PAX International pour l'excellence du service de repas offert par un transporteur en Amérique du Nord et la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques

pour l'excellence du service de repas offert par un transporteur en Amérique du Nord et la meilleure trousse de toilette en classe affaires des Amériques Prix Traveller's Choice de TripAdvisor pour la meilleure classe affaires en Amérique du Nord

Prix du Business Traveler USA pour le meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et le meilleur transporteur nord-américain pour l'expérience à bord

pour le meilleur transporteur aérien international en Amérique du Nord et le meilleur transporteur nord-américain pour l'expérience à bord Prix GlobeRunner Awards du magazine Frequent Business Traveler couronnant le meilleur transporteur aérien des Amériques et le meilleur salon aéroportuaire de classe affaires (dans les deux cas, ex æquo avec le partenaire commercial Star Alliance United Airlines)

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes à l'échelle mondiale et a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs à destination de 62 aéroports au Canada, 54 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook .

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 7 août 2019 à 10:00 et diffusé par :