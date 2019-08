Synaptive Medical fera une présentation lors de la 39e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity





Synaptive Medical Inc., une société pionnière transformant la manière dont les chirurgiens accèdent à des données patient enrichies et les utilisent, annonce ce jour que Cameron Piron, président et responsable de la stratégie, présentera la Société et sa stratégie commerciale lors de la 39e conférence annuelle sur la croissance de Canaccord Genuity, qui se tient les 7 et 8 août 2019 à Boston, dans le Massachusetts.

Date: 7 août 2019

Heure: 12h00 ET

Lieu: InterContinental Boston

Salle: Vancouver

Une séance de questions-réponses aura lieu immédiatement après la présentation de Synaptive. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.synaptivemedical.com/

À propos de Synaptive Medical

Synaptive Medical Inc., une société de technologies et d'appareils médicaux basée à Toronto, développe du matériel et des technologies logicielles franchissant les obstacles auxquels les hôpitaux sont habituellement confrontés, et améliore les soins aux patients pendant et après leur opération. Les solutions Modus Vtm et BrightMattertm intégrée de Synaptive ? incluant la planification chirurgicale, le guidage et la visualisation, ainsi qu'une plateforme informatique ? fournissent aux grands cliniciens et systèmes de santé les informations dont ils ont besoin pour garantir les meilleurs résultats possibles pour les patients.

