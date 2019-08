SEMAFO : Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement de 74 millions $





Objectif de 2,5 à 3,0 millions d'onces de ressources à Bantou d'ici la fin de 2020

MONTRÉAL, le 6 août 2019 /CNW Telbec/ - SEMAFO inc. (TSX: SMF) (OMX: SMF) a le plaisir d'annoncer un autre solide trimestre au niveau des opérations minières et des activités de développement et d'exploration pour le trimestre terminé le 30 juin 2019. Tous les montants sont en dollars américains à moins d'indication contraire.

Faits saillants

Production d'or consolidée de 99 800 onces

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 1 de 74,3 millions $ ou 0,22 $ par action 1

de 74,3 millions $ ou 0,22 $ par action Résultat net attribuable aux actionnaires de 15,7 millions $ ou 0,05 $ par action

Acquisition de Savary Gold clôturée le 30 avril 2019

clôturée le 30 avril 2019 Découverte de la nouvelle zone Bantou Nord, à 1,5 km au nord-est de la zone Bantou

Trois foreuses en activité à Bantou dans le but de délimiter de 2,5 à 3,0 M d'onces en ressources d'ici la fin de 2020

d'onces en ressources d'ici la fin de 2020 Le bilan reste conservateur, avec une encaisse nette et 100 % d'exposition à la hausse du prix de l'or

Benoit Desormeaux, président et chef de la direction de SEMAFO, a déclaré : « Nous avons connu un deuxième trimestre très solide où nos opérations ont livré un bon rendement et avec la découverte de la zone Bantou Nord, notre objectif de délimiter entre 2,5 et 3,0 millions d'onces de ressources à Bantou et Karankasso d'ici la fin de 2020 est tout à fait réalisable. Nos deux journées des investisseurs au cours du trimestre ont mis en lumière une équipe qui travaille ensemble chez SEMAFO depuis plus de 15 ans, et nos résultats témoignent des avantages que cela nous procure. Après la fin du trimestre, un éboulement d'un mur de la fosse s'est produit à Mana. Bien que nous soyons déçus que cela affecte notre production et nos résultats pour 2019, nous sommes heureux de signaler que personne n'a été blessé et que les onces seront reportées que jusqu'en 2020. »

______________________________________ 1 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et les flux par action sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion, note 19.

Résultats consolidés et opérations minières





Trimestres terminés les 30 juin Semestres terminés les 30 juin



2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Onces d'or produites 99 800 45 700 118 % 202 200 91 200 122 % Onces d'or vendues 102 700 45 100 128 % 208 800 92 000 127 %













(en milliers de dollars, à l'exception des montants par once, par tonne et par action)











Produits - Ventes d'or 134 985 58 517 131 % 273 526 121 215 126 % Résultat opérationnel 32 741 (7 558) -- 73 100 (15 623) --













Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 15 705 (10 431) -- 33 371 (15 141) -- Résultat de base par action 0,05 (0,03) -- 0,10 (0,05) -- Résultat dilué par action 0,05 (0,03) -- 0,10 (0,05) --



























Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement1 74 339 15 839 369 % 153 319 34 230 348 % Par action1 0,22 0,05 340 % 0,47 0,11 327 %













Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 313 1 298 1 % 1 310 1 317 (1 %) Coût comptant total (par once vendue)¹ 522 858 (39 %) 503 853 (41 %) Coût de maintien tout inclus (par once vendue)¹ 732 1 103 (34 %) 739 1 093 (32 %)

Prévisions pour 2019 - Consolidé











Objectifs ciblés pour 2019 Objectif initial -

Consolidé Objectif révisé -

Consolidé Objectif -

Boungou Objectif initial -

Mana Objectif révisé-

Mana Production d'or (milliers d'onces) 390 - 430 350 - 380 220 - 240 170 - 190 130 -140 Coût de maintien tout inclus1 (« CMTI ») ($/oz) 685 - 735 685 - 735 470 - 510 950 - 1 020 950 -1 020











Dépenses en immobilisations (incluses dans le CMTI) (en millions $)









Dépenses en immobilisations de maintien 14 14 4 10 10 Frais de découverture 64 56 21 43 35

78 70 25 53 45











Frais de développement non récurrents(exclus du CMTI) (en millions $)









Développement souterrain à Siou 41 41 - 41 41 Pistes d'atterrissage et optimisations d'usine 8 8 6 2 2 Couts miniers durant l'arrêt à Mana - 22 - - 22

49 71 6 43 65















________________________________________ 1 Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement et les flux par action, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du rapport de gestion, note 19.

Nos prévisions pour 2019 pour Boungou demeurent inchangées. Les opérations se déroulent comme prévu, dans les niveaux ciblés pour l'année. Au premier trimestre, nous avons remarqué que le coût de maintien tout inclus (CMTI) pour Boungou était légèrement supérieur au haut de la fourchette ciblée pour le CMTI en 2019. Nous avons également mentionné que cette situation avait été anticipée et qu'au cours des prochains trimestres, le CMTI pour les deux opérations reviendrait à l'intérieur de la fourchette ciblée pour 2019, mais pour des raisons différentes. Au deuxième trimestre, le ratio de découverture a diminué (tel que prévu au plan d'exploitation minière), avec une réduction correspondante du CMTI.

Objectif révisé pour Mana

L'éboulement du mur de la fosse s'est produit au début du mois d'aout dans la partie nord de la fosse Wona, où aucune activité minière n'est en cours. Personne n'a été blessé et aucun équipement n'a été endommagé.

Actuellement, nos activités minières se déroulent dans la partie sud de la fosse Wona. Cependant, quelque 45 000 onces étaient prévues dans notre plan d'exploitation minière de 2019 dans la partie nord de la fosse entre la fin du mois d'août et la fin de l'année. Afin d'accéder au minerai de façon sécuritaire dans Wona Nord, nous devrons procéder au recul du mur de la fosse et extraire environ 6 millions de tonnes de matériel stérile. Par conséquence, l'extraction de minerai dans la partie nord de la fosse sera reportée au premier trimestre de 2020. Ces 6 millions de tonnes font partie du plan de durée de vie de la mine en 2021 et ne représentent donc ni tonnes ni coûts supplémentaires.

Après l'évaluation de différents scénarios pour compenser le minerai de Wona Nord en 2019, nous avons établi qu'il n'y aurait pas suffisamment de minerai pour alimenter l'usine pendant environ dix semaines. Par conséquent, nous prévoyons suspendre le traitement du minerai à Mana entre la mi-août et la fin octobre.

Le plan d'exploitation minière de la fosse Siou demeure inchangé : le développement de la fosse à ciel ouvert Siou est en cours et du minerai est prévu pour le quatrième trimestre; et le développement souterrain se poursuit en respect des budgets et de l'échéancier.

Nous estimons que l'impact à Mana se traduise par une baisse d'environ 40 000 à 50 000 onces par rapport à la production annoncée initialement. Par conséquent, les prévisions annuelles à Mana ont été révisées à 130 000 - 140 000 contre 170 000 -190 000 onces. Notre objectif du coût de maintien tout inclus (CMTI) à Mana demeure inchangé. Au cours de cet arrêt, les coûts miniers d'environ 22 millions de dollars pour Siou et Wona seront capitalisés en développement et il y aura des frais non récurrents d'environ 7 millions de dollars, représentant principalement les coûts fixes pour la période.

Le développement souterrain à Siou se poursuit en respect des budgets et de l'échéancier

Le développement souterrain à Siou a continué de progresser, 4 400 mètres ayant été complétés à la fin du mois de juillet. Le taux d'avancement du développement nous permet de garder le cap sur notre objectif d'atteindre la pleine capacité de production au premier trimestre de 2020. À la fin du trimestre, le développement se poursuivait en respect des budgets, 31,2 millions $ du budget total de 51,7 millions $ ayant été engagés. Les travaux de forage de contrôle des teneurs se sont poursuivis au cours du trimestre et les résultats restent conformes au modèle de blocs.

Exploration et développement

Bantou

Au deuxième trimestre en exploration, l'accent est resté à Bantou, où 190 trous de forage RC (29 899 mètres) et 17 trous de forage carotté (3 307 mètres) ont été forés. Le 3 juin, nous avons annoncé la découverte d'une nouvelle zone aurifère significative surnommée Bantou Nord. La zone Bantou Nord est située à 1,5 kilomètre au nord-est de la zone Bantou, qui encaisse des ressources présumées estimées à 361 000 oz à 5,35 g/t Au.

Le budget d'exploration 2019 à Bantou avait initialement été fixé à 3 millions $ et impliquait une foreuse. Compte tenu du fort potentiel et des succès remportés en exploration à Bantou jusqu'à présent, le budget pour 2019 a été augmenté à 11 millions $. Le programme d'exploration révisé compte trois foreuses : i) une foreuse dédiée au forage de suivi sur la nouvelle découverte à Bantou Nord; ii) une deuxième foreuse testant la zone Bantou dans la plongée de la minéralisation; et iii) une troisième foreuse explorant des cibles préliminaires sur l'ensemble de la propriété, incluant du forage de suivi dans la zone Bantou Proximale située immédiatement à l'ouest de la zone Bantou.

Zone Bantou Nord

À la suite de la découverte annoncée le 3 juin, le programme de forage à Bantou Nord s'est poursuivi le long de lignes nord-sud, soit presque perpendiculaires aux lignes de découverte initiales. L'objectif consistait à confirmer la nature disséminée de la minéralisation et arriver à une meilleure compréhension de la géométrie du gîte. Les résultats obtenus jusqu'à présent confirment la nature disséminée, avec des teneurs et des épaisseurs similaires à celles annoncées antérieurement (voir le tableau 1 pour de multiples intersections de ± 100 mètres de longueur à des teneurs variant de 1,0 g/t Au à 1,4 g/t Au). De plus, les résultats de forage semblent confirmer la superficie de la minéralisation interprétée à l'origine, soit 300 mètres par 250 mètres.

Tableau 1 - Résultats de forage sélectionnés du T2 dans la zone Bantou Nord

Section Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) 407750E KRC19-0431 125 165* 40 0,96 407750E KRC19-0432 96 162* 66 1,78 407750E KRC19-0434 64 136 72 1,03 407750E KRC19-0436 3 161* 158 1,26 407750E KRC19-0437 5 114 109 1,41 407650E KRC19-0440 4 174 170 1,16 407650E KRC19-0441 23 88 65 1,28



* Le sondage se termine dans la minéralisation

Zone Bantou

Dans la zone Bantou, des intersections à haute teneur ont été obtenues dans la plongée modérée vers le nord, tel qu'interprété dans le modèle de blocs (tableau 2). Lorsque les programmes de forage auront été complétés, une mise à jour de l'estimation des ressources sera préparée pour les zones Bantou et Bantou Nord; ces ressources seront intégrées à l'estimation des ressources de fin d'année.

Tableau 2 - Résultats de forage sélectionnés du T2 dans la zone Bantou

Zone Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Chert DMP010 277,7 279 1,3 14,92 Chert DMP010 284,2 302,9 18,7 7,43 BIF DMP013 95,3 104 8,7 2,85 Chert DYDD020 176,6 178 1,4 9,72



* Aucune teneur de coupure n'a été appliquée aux résultats d'analyse

Zone Bantou Proximale et cibles régionales

Comme illustré au tableau 3, la zone Bantou Proximale continue de livrer d'excellents résultats qui feront l'objet d'un suivi au quatrième trimestre. De plus, la foreuse d'exploration a recoupé quelques intervalles intéressants dans deux nouveaux secteurs, surnommés Peni et Sikongo. Peni est situé à 6 kilomètres au nord-nord-est de Bantou Nord, tandis que Sikongo se trouve à 12 kilomètres franc nord de la zone Bantou Nord. D'autres travaux de forage sont prévus au deuxième semestre de l'année.

Tableau 3 - Résultats de forage sélectionnés du T2 dans la zone Bantou Proximale et autres cibles régionales

Zone Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Bantou Proximale KRC19-0454 27 32 5 2,32 Bantou Proximale KRC19-0456 75 78 3 4,22 Bantou Proximale KRC19-0458 46 48 2 8,47 Bantou Proximale KRC19-0460 63 70 7 44,16 Peni KRC19-0388 25 28 3 2,53 Peni KRC19-0393 41 49 8 8,04 Peni KRC19-0393 111 121 10 1,59 Sikongo KRC19-0358 5 11 6 4,28 Sikongo KRC19-0359 149 150 1 5,37



* Aucune teneur de coupure n'a été appliquée aux résultats d'analyse

Karankasso

Depuis la clôture de l'acquisition de Savary Gold Corporation (« Savary Gold ») le 30 avril dernier, la base de données de Karankasso a été fusionnée avec la base de données de Bantou. Durant le trimestre, la transition avec l'équipe de Savary Gold s'est poursuivie de façon ordonnée, tous travaillant ensemble pour atteindre un seul et même objectif, celui de maximiser le potentiel de la propriété combinée d'une superficie totale de 1 250 km². Au troisième trimestre, nous présenterons un budget révisé et un nouveau plan d'exploration.

Boungou

En tout, 1 333 trous de forage à la mototarière (13 361 mètres) ont été complétés au nord de la mine Boungou au deuxième trimestre, dans le but d'évaluer des cibles d'exploration à proximité immédiate de l'usine. Aucun forage RC n'a été effectué durant le trimestre. Les travaux de forage devraient reprendre après la saison des pluies.

Mana

Durant le trimestre, 96 sondages (12 822 mètres) ont été forés à Mana dans le but de vérifier des cibles satellites potentielles à proximité de gîtes connus, dont 4 519 mètres sur la cible Pompoï à l'est de la mine Yaramoko. Le programme de forage à Pompoï est approximativement à moitié terminé mais aucun résultat probant n'a été obtenu pour l'instant. Des intersections significatives ont toutefois été obtenues sur deux cibles satellites. La première est située à 6 kilomètres au nord du gisement Siou, tandis que la deuxième se trouve à 5 kilomètres au sud du gisement Fofina (voir le tableau 4 ci-dessous). Le sondage MRC19-5206, entre autres, a été foré dans l'axe de pendage de la zone, permettant ainsi de confirmer l'orientation. À la suite d'une interprétation détaillée, un nouveau programme de forage sera mis en oeuvre dans le but d'identifier un gîte à faible profondeur.

Tableau 4 - Résultats de forage sélectionnés du T2 sur les cibles satellites à Mana

Zone Sondage De (m) À (m) Longueur (m) Au (g/t) Siou Satellite Nord MRC19-5149 64 71 7 1,68 Siou Satellite Nord MRC19-5150 71 78 7 1,76 Fofina Sud MRC19-5206 4 10 6 2,75 45 53 8 1,88 87 123 36 1,40 Fofina Sud MRC19-5218 97 104 7 1,46

Révision géologique à Mana

À la fin du deuxième trimestre, nous avons engagé une firme de consultation géologique afin de réaliser une analyse à l'externe de Mana. Les travaux d'analyse et de compilation devraient être complétés d'ici la fin de l'année et permettront de générer de nouvelles cibles à distance de transport par camion de l'usine, qui pourront être vérifiées en 2020.

Nabanga

Comme planifié, aucun forage n'a eu lieu à Nabanga au deuxième trimestre. Les travaux sur l'étude d'évaluation économique préliminaire (« EEP ») se poursuivent; l'étude devrait être publiée au troisième trimestre.

Korhogo

Au cours du trimestre, 600 trous de forage à la mototarière (10 835 mètres) et 1 306 mètres de tranchées ont été creusés sur la propriété Korhogo en Côte d'Ivoire. Deux tranchées dans la partie nord du permis ont livré des valeurs allant jusqu'à 6,10 g/t Au sur 2 mètres et 1,13 g/t Au sur 3 mètres. Le programme devrait être complété d'ici la fin de l'année.

Nomination au conseil d'administration

SEMAFO a le plaisir d'annoncer la nomination de Daniel Buron à son conseil d'administration, à compter du 5 août 2019. M. Buron se joint également au comité d'audit et au comité des ressources humaines et de la régie d'entreprise.

M. Buron a occupé, depuis 2004, les postes de premier vice-président et chef des finances de Domtar Corp. et Domtar inc., ainsi que d'autres postes supérieurs en finances chez Domtar au cours des années précédentes. Avant de se joindre à Domtar en 1999, il a occupé différents postes en finances au sein d'un chef de file dans la commercialisation et le développement d'applications, de solutions et d'outils de TI, ainsi que dans un cabinet comptable de renommée internationale.

Titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Laval, M. Buron cumule 30 ans d'expérience en finances. Il est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) et est également membre de l'Institut des administrateurs de sociétés. Il siège présentement au conseil de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill.

États consolidés intermédiaires de la situation financière (en milliers de dollars américains - non audité)







Au Au

30 juin 31 décembre

2019 2018

$ $





Actif









Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie 108 858 96 519 Clients et autres débiteurs 46 397 29 434 Impôt sur le résultat à recevoir 5 870 6 390 Stocks 86 355 83 211 Autres actifs courants 5 601 5 378

253 081 220 932 Actifs non courants



Avance à recevoir 1 779 2 117 Liquidités soumises à des restrictions 25 305 25 340 Immobilisations corporelles 835 787 782 060 Immobilisation incorporelle 1 133 1 204 Autres actifs financiers non courants 1 110 2 622

865 114 813 343 Total de l'actif 1 118 195 1 034 275





Passif









Passifs courants



Fournisseurs et charges à payer 66 878 63 905 Tranche courante de la dette à long terme 60 026 60 181 Tranche courante des passifs de location 12 325 7 820 Tranche courante des passifs liés aux régimes d'unités d'actions 6 078 3 311 Provisions 2 930 3 051

148 237 138 268 Passifs non courants



Dette à long terme 28 476 57 388 Passifs de location 22 887 20 144 Passifs liés aux régimes d'unités d'actions 3 873 2 263 Provisions 24 581 23 561 Passifs d'impôt différé 65 044 39 548

144 861 142 904 Total du passif 293 098 281 172





Capitaux propres









Actionnaires de la Société



Capital social 646 005 623 604 Surplus d'apport 6 555 6 771 Cumul des autres éléments du résultat global (18 427) (18 909) Résultats non distribués 144 281 109 216

778 414 720 682 Participations ne donnant pas le contrôle 46 683 32 421





Total des capitaux propres 825 097 753 103 Total du passif et des capitaux propres 1 118 195 1 034 275

États consolidés intermédiaires du résultat Pour les trimestres et les semestres terminés les 30 juin 2019 et 2018, respectivement (en milliers de dollars américains, sauf les montants par action - non audité)







Trimestres terminés Semestres terminés

les 30 juin les 30 juin

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $









Produits - Ventes d'or 134 985 58 517 273 526 121 215









Charges d'exploitation







Charges d'exploitation minière 53 653 38 679 105 058 78 457 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 40 938 22 583 80 566 48 011 Charges administratives 3 949 3 859 7 909 7 776 Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative 17 341 374 563 Rémunération fondée sur des actions 3 687 613 6 519 2 031









Résultat opérationnel 32 741 (7 558) 73 100 (15 623)









Autres charges (produits)







Produits financiers (612) (612) (1 160) (1 253) Charges financières 3 065 287 6 621 600 (Gain) perte de change (286) 1 292 210 864









Résultat avant l'impôt sur le résultat 30 574 (8 525) 67 429 (15 834)









Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat







Exigible 1 139 (238) 1 873 289 Différé 10 573 2 826 25 572 (110)

11 712 2 588 27 445 179









Résultat net de la période 18 862 (11 113) 39 984 (16 013)









Attribuable aux :







Actionnaires de la Société 15 705 (10 431) 33 371 (15 141) Participations ne donnant pas le contrôle 3 157 (682) 6 613 (872)

18 862 (11 113) 39 984 (16 013)









Résultat par action







De base 0,05 (0,03) 0,10 (0,05) Dilué 0,05 (0,03) 0,10 (0,05)

Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie Pour les trimestres et les semestres terminés les 30 juin 2019 et 2018, respectivement (en milliers de dollars américains - non audité)







Trimestres terminés Semestres terminés

les 30 juin les 30 juin

2019 2018 2019 2018

$ $ $ $ Flux de trésorerie liés aux :

















Activités opérationnelles







Résultat net de la période 18 862 (11 113) 39 984 (16 013) Ajustements :







Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 40 938 22 583 80 566 48 011 Rémunération fondée sur des actions 3 687 613 6 519 2 031 Amortissement des frais de transaction différés 377 -- 877 -- Perte (gain) de change latente (332) 991 (216) 439 Charge (recouvrement) d'impôt sur le résultat différé 10 573 2 826 25 572 (110) Autres 234 (61) 17 (128) Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles avant les variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 74 339 15 839 153 319 34 230 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (4 246) 5 039 (19 982) (10 597) Flux nets de trésorerie liés aux activités opérationnelles 70 093 20 878 133 337 23 633









Activités de financement







Remboursement sur la dette à long terme (15 000) -- (30 000) -- Remboursement sur le financement d'équipement (78) (78) (155) (155) Versements sur les passifs de location (3 261) (1 165) (5 386) (2 310) Produit de l'émission de titres du capital social, déduction faite des frais d'émission 1 056 120 1 486 861 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (17 283) (1 123) (34 055) (1 604)









Activités d'investissement







Acquisition d'immobilisations corporelles (44 237) (48 700) (87 416) (109 856) Trésorerie nette reçue à l'acquisition de Savary Gold Corporation 232 -- 232 -- Produits (acquisitions) de placements en instruments de capitaux propres 63 98 63 (1 508) Flux nets de trésorerie liés aux activités d'investissement (43 942) (48 602) (87 121) (111 364)









Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 1 005 (1 702) 178 (744) Variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 9 873 (30 549) 12 339 (90 079) Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période 98 985 139 420 96 519 198 950 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période 108 858 108 871 108 858 108 871 Intérêts payés 2 611 2 406 5 386 4 736 Intérêts reçus 615 739 1 163 1 449 Impôt sur le résultat payé -- 2 010 851 3 366

Boungou, Burkina Faso Opérations minières







Trimestre terminé Semestre terminé

le 30 juin le 30 juin

2019 2019 Données d'exploitation









Extraction minière



Stérile extrait (tonnes) 3 539 500 5 645 500 Minerai extrait (tonnes) 470 700 750 700 Ratio de découverture opérationnel 7,5 7,5 Activités de découverture capitalisées



Matériel stérile - Boungou (tonnes) 3 183 800 8 228 400 Ratio de découverture global 14,3 18,5





Traitement du minerai



Tonnes traitées (tonnes) 282 700 591 400 Teneur traitée (g/t) 7,19 6,83 Récupération (%) 96 96 Onces d'or produites 62 800 124 700 Onces d'or vendues 63 800 128 500











Données financières (en milliers de dollars)



Produits - Ventes d'or 84 144 168 636 Charges d'exploitation minière 17 619 34 689 Redevances gouvernementales et taxes de développement 4 701 9 425 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 24 643 49 591 Charges administratives 278 495 Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative 5 87 Résultat opérationnel sectoriel 36 898 74 349





Statistiques (en dollars)



Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 318 1 312 Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)1 61 57 Coût comptant d'exploitation, incluant les frais de découverture (par tonne traitée)1 86 87 Coût comptant total (par once vendue)1 350 343 Coût de maintien tout inclus (par once vendue)1 476 505 Dotation aux amortissements (par once vendue)2 386 386



______________________________________ 1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant d'exploitation incluant les frais de découverture, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion, note 19. 2 La dotation aux amortissements par once vendue est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond à la charge d'amortissement par once vendue.

Mana, Burkina Faso Opérations minières







Trimestres terminés les 30 juin Semestres terminés les 30 juin



2019 2018 Variation 2019 2018 Variation Données d'exploitation











Extraction minière











Stérile extrait (tonnes) 3 366 700 5 121 300 (34 %) 6 133 000 10 327 100 (41 %) Minerai extrait (tonnes) 478 600 478 200 -- 886 700 1 070 500 (17 %) Ratio de découverture opérationnel 7,0 10,7 (35 %) 6,9 9,6 (28 %) Activités de découverture capitalisées











Matériel stérile - Siou (tonnes) 2 048 700 -- -- 4 454 600 -- -- Matériel stérile - Wona (tonnes) 1 586 000 3 513 700 (55 %) 3 411 000 6 717 900 (49 %)

3 634 700 3 513 700 3 % 7 865 600 6 717 900 17 % Ratio de découverture global 14,6 18,1 (19 %) 15,8 15,9 (1 %)













Traitement du minerai











Minerai traité (tonnes) 502 900 604 200 (17 %) 930 800 1 216 200 (23 %) Matériel à basse teneur (tonnes) 116 200 32 600 256 % 328 500 72 300 354 % Tonnes traitées (tonnes) 619 100 636 800 (3 %) 1 259 300 1 288 500 (2 %) Teneur traitée (g/t) 2,12 2,35 (10 %) 2,20 2,30 (4 %) Récupération (%) 88 95 (7 %) 87 96 (9 %) Onces d'or produites 37 000 45 700 (19 %) 77 500 91 200 (15 %) Onces d'or vendues 38 900 45 100 (14 %) 80 300 92 000 (13 %)













Données financières (en milliers de dollars)











Produits - Ventes d'or 50 841 58 517 (13 %) 104 890 121 215 (13 %) Charges d'exploitation minière 29 026 36 139 (20 %) 56 208 72 773 (23 %) Redevances gouvernementales 2 307 2 540 (9 %) 4 736 5 684 (17 %) Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 16 146 22 488 (28 %) 30 677 47 820 (36 %) Charges administratives 584 699 (16 %) 1 127 1 334 (16 %) Dépenses relatives à la responsabilité sociale corporative 12 212 (94 %) 287 397 (28 %) Résultat opérationnel sectoriel 2 766 (3 561) -- 11 855 (6 793) --













Statistiques (en dollars)











Prix de vente moyen réalisé (par once) 1 306 1 298 1 % 1 306 1 317 (1 %) Coût comptant d'exploitation (par tonne traitée)¹ 47 56 (16 %) 44 55 (20 %) Coût comptant d'exploitation incluant les frais de découverture (par tonne traitée)1 65 70 (7 %) 63 69 (9 %) Coût comptant total (par once vendue)¹ 805 858 (6 %) 759 853 (11 %) Coût de maintien tout inclus (par once vendue)¹ 1 152 1 103 4 % 1 113 1 093 2 % Dotation aux amortissements (par once vendue)² 415 499 (17 %) 382 520 (27 %)



_____________________________________ 1 Le coût comptant d'exploitation, le coût comptant d'exploitation incluant les frais de découverture, le coût comptant total et le coût de maintien tout inclus sont des mesures financières non conformes aux IFRS pour lesquelles il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS. Se reporter à la section « Mesures non conformes aux IFRS » du rapport de gestion, note 19. 2 La dotation aux amortissements par once vendue est une mesure non conforme aux IFRS pour laquelle il n'existe pas de définition normalisée en vertu des IFRS et qui correspond à la charge d'amortissement par once vendue

