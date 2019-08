Cybereason lève 200 millions de dollars pour agiter le marché des EPP





Ces fonds vont accélérer le leadership du marché, la croissance mondiale et l'innovation de rupture

BOSTON, Août 6, 2019 /PRNewswire/ -- Cybereason , le créateur de la plateforme leader « Cyber Defense Platform », a annoncé aujourd'hui une série d'investissements totalisant 200 millions de dollars par SoftBank Group Corp. et ses sociétés affiliées. Le montant total du capital investi et engagé à ce jour pour Cybereason est désormais d'environ 400 millions de dollars. Depuis sa fondation en 2012, Cybereason avait antérieurement levé des capitaux auprès de CRV, Spark Capital and Lockheed Martin.

Cybereason fait partie des entreprises de cyber-sécurité affichant la plus forte croissance au monde, avec une distribution sur tous les principaux marchés internationaux. Ces deux dernières années, la base de clientèle de Cybereason a augmenté de plus de 300 %, avec plus de six millions de machines et serveurs protégés. Cybereason qui compte 500 employés, est basée à Boston, dispose de bureaux à Tel-Aviv, Tokyo, Londres et Sydney, et est présente sur tous les continents.

« L'approche de Cybereason en matière d'analytique des données massives pour atténuer les cyber-risques a alimenté une expansion explosive à l'avant-garde du domaine de l'EDR, ce qui a agité le marché des EPP. Nous sommes le moteur de cette vague et sommes devenus la solution de prévention et détection sur les points de terminaison la plus fiable et efficace au monde grâce à notre technologie, notre personnel et nos partenaires » déclare Lior Div, PDG et cofondateur de Cybereason. « Nous aidons toutes les équipes de sécurité à prévenir un plus grand nombre d'attaques plus tôt, de manière à permettre de comprendre la situation et prendre des mesures décisives plus rapidement. »

La plateforme EPP dans le cloud ou en local révolutionnaire de Cybereason offre des résultats supérieurs en matière de sécurité tout en affichant un rapport inégalé dans le secteur de 1 analyste pour 150 000 points de terminaison, comparativement à l'indice de référence du secteur de 1 analyste pour 20 000 points de terminaison.

« Cybereason joue un rôle prépondérant au niveau de l'assistance aux entreprises pour la gestion des risques de cyber-sécurité et la protection des informations personnelles » affirme Marcelo Claure, Directeur de l'exploitation chez SoftBank Group. « La technologie à intelligence artificielle de Cybereason contribue à sécuriser un monde de plus en plus connecté. »

Grâce au capital additionnel, Cybereason va intensifier ses activités en se concentrant sur sa croissance globale sur tous les marchés géographiques et étendre et faire croître de manière agressive son programme de partenariat, tout en continuant d'innover son offre de base d'EPP. Cybereason va également développer la première offre « Full Stack » au monde pour une sécurité réellement autonome.

« La sécurité autonome va démocratiser et transformer le secteur de la cyber-sécurité. La création d'une telle automatisation de la sécurité exige une fusion de nombreuses sources de données avec le contexte commercial, l'apprentissage machine et l'analytique des données massives » explique Yonatan Striem-Amit, Directeur technique et cofondateur de Cybereason.

« Aujourd'hui, on estime à plus de trois millions de travailleurs le déficit en cyber-analystes. L'approche de sécurité autonome de Cybereason va permettre aux analystes de passer plus de temps sur des tâches plus importantes. Ceci constitue un problème typique des données massives auquel tous les centres de gestion de la sécurité font face et que Cybereason va résoudre grâce à l'apprentissage machine et l'IA » ajoute Striem-Amit.

Récemment, Cybereason a détecté l' Opération Soft Cel l, la plus importante attaque de cyber-espionnage à des entreprises de télécommunications entre États-nations. Cette attaque globale a ciblé de nombreuses sociétés de télécommunications à travers le monde et a mis en relief les risques auxquels tous les secteurs d'infrastructure essentiels font face. La plateforme technologique de Cybereason, avec sa capacité à réaliser une recherche des compromissions dans le temps avec sa fonctionnalité Replay , a été un facteur clé pour mettre fin à cette attaque.

La plateforme unique de Cybereason, Cyber Defense Platform, avec son fonctionnement basé sur le comportement et alimenté par l'analytique, a permis de détecter ce qui était impossible à faire auparavant. Parmi les éléments probants les plus récents pour les entreprises, on compte également les excellents résultats obtenus lors des évaluations MITRE ATT&CK .

Pour conclure, Cybereason va augmenter son investissement au niveau de sa R&D organique principale, continuer de développer des intégrations de partenaires stratégiques et évaluer les opportunités d'acquisition inorganique.

À propos de Cybereason

Cybereason, le créateur de la plateforme leader Cyber Defense Platform, redonne l'avantage au défenseur grâce à une approche complètement nouvelle de la cyber-sécurité. Cybereason offre des services de détection des menaces et de réponse au niveau des points de terminaison (EDR), d'antivirus de nouvelle génération (NGAV) et de surveillance active, avec son moteur de corrélation transversale. La gamme de produits Cybereason offre une visibilité sans égal, accroît l'efficacité des analystes et réduit les risques de sécurité. Cybereason est une société privée dont le siège se trouve à Boston et qui dispose de bureaux à Londres, Sydney, Tel-Aviv, Tokyo, en Asie-Pacifique et en Europe continentale.

En savoir plus : https://www.cybereason.com/

Suivez notre actualité : Blog | Twitter | Facebook

Contact média :

Bill Keeler

Directeur principal, Relations publiques internationales

Cybereason

bill.keeler@cybereason.com

(+1) (929) 259-3261

Communiqué envoyé le 6 août 2019 à 01:00 et diffusé par :