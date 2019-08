Échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville - Travaux dans l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux de réparation de chaussée dans l'échangeur de l'autoroute 30 et de la route 116, à Saint-Bruno-de-Montarville, entraîneront des fermetures de nuit d'une bretelle. Entraves à...

L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et ses partenaires en transport collectif soulignent la mise en service par Signature sur le St-Laurent et Infrastructure Canada à compter d'aujourd'hui, d'une voie réservée sur le boulevard...