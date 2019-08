Le traitement médiatique des tueries de masse





MONTRÉAL, le 5 août 2019 /CNW Telbec/ - Au moment où les yeux sont tournés vers les deux tueries de masse survenues en moins de 24 heures aux États-Unis au cours du weekend dernier, l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) met de l'avant sa trousse qui offre des pistes aux professionnels des médias de l'information, pour la couverture de ces événements.

Le traitement médiatique des tueries de masse constitue un processus délicat, mais nécessaire pour toutes citoyennes et tous citoyens ayant droit à une information de qualité. Toutefois, force est de reconnaître que la ligne est mince entre le partage de l'information et la médiatisation détaillée, répétée et en continu de ces homicides. Or, les études démontrent que cette dernière peut occasionner, entre autres, des conséquences négatives pour la santé des individus et des communautés, y compris celle des journalistes affectés à la couverture de ce genre de nouvelles. Avec la trousse en question, l'INSPQ souhaite rendre disponible de l'information sur différents aspects des tueries de masse et de leur traitement médiatique : définition du concept, ampleur, mesures préventives existantes et enjeux de santé publique associés à la couverture médiatique de ces crimes, etc.

L'objectif de cet outil est de contrer, ou du moins, atténuer les conséquences négatives liées au traitement des tueries de masse. Le but ultime étant de limiter les risques de contagion et d'imitation, tout en évitant de stigmatiser certains pans de la population et d'attiser les sentiments d'insécurité au sein des communautés. La trousse est accessible en ligne ainsi qu'en format PDF à l'adresse Web suivante : www.inspq.qc.ca/tueries-de-masse-et-traitement-mediatique.

