Mercedes-Benz annonce ses ventes de juillet 2019





TORONTO, le 3 août 2019 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont fait état de ventes de 3 996 véhicules de tourisme, fourgons et smart en juillet, ce qui porte à 26 119 le nombre d'unités vendues au total pour l'année. Au cours des sept premiers mois de 2019, les cinq modèles en tête des ventes en volume étaient le VUS GLC, la berline de classe C, le VUS GLE, le GLA et la Classe A à hayon.

En juillet, Mercedes-Benz Canada a livré 3 507 véhicules de tourisme au détail, dont 1 685 voitures et 1 822 VUS. Dans le segment des voitures de tourisme, les familles de Classe E et de Classe S ont vu leurs ventes croître de 34,0 % et de 70,7 % respectivement, comparé à juillet 2018. Avec un accroissement des ventes de 73,2 % par rapport à la même période de l'année précédente, le GLA a été l'un des plus grands performants pour cette période dans le segment des utilitaires légers de luxe pour juillet. À date, cette année, la compagnie a livré 10 079 voitures et 12 729 camions légers pour un total de 22 808 unités.

La division des fourgons Mercedes-Benz a livré 464 unités en juillet, portant à 3 105 le nombre de fourgons Sprinter, châssis-cabines Sprinter et fourgons Metris vendus à date cette année. La division a aussi été reconnue dans trois catégories de la meilleure valeur de parc automobile au CanadaMC selon Vincentric. Pour la quatrième année consécutive, les combi et fourgon Metris Mercedes-Benz ont remporté les prix de Combi commercial de taille intermédiaire et de Fourgon commercial de taille intermédiaire. Pour la huitième année consécutive, le fourgon Sprinter a remporté le prix dans la catégorie Fourgon pleine grandeur de de ¾ de tonne.

25 véhicules smart fortwo ont été livrés en juillet.

La division des véhicules d'occasion de Mercedes-Benz Canada a affiché les meilleurs résultats jamais enregistrés en juillet pour les ventes de véhicules d'occasion et de véhicules d'occasion certifiés (VOC). Au cours du mois, 1 547 unités ont été livrées (+0,2 % comparé à juillet 2018), parmi lesquels 1,255 étaient des VOC (+12,4 % comparé à juillet 2018). Ceci représente un total de 9 864 unités de livrées à ce jour, dont 8 137 VOC, un accroissement de 5,0 % pour les VOC d'une année sur l'autre.

« Mercedes-Benz Canada continue sur sa lancée en juillet avec un nouvel inventaire arrivant dans les salles d'exposition d'un océan à l'autre » déclarait Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Dans l'ensemble de nos concessions, nos équipes sont prêtes à faire de cet été, une saison mémorable pour nos clients - qu'ils soient à la recherche d'air frais dans un de nos cabriolets ou des sentiers moins fréquentés à bord d'un de nos VUS. »

JUILLET 2019 Mois à ce jour Année à ce jour 2019 2018 % 2019 2018 % Véhicules Mercedes-Benz 3 507 3 543 -1,0 22 808 26 719 -14,6 smart 25 31 -19,4 206 213 -3,3 Fourgons Mercedes-Benz 464 566 -18,0 3 105 4 053 -23,4 TOTAL 3 996 4 140 -3,5 26 119 30 985 -15,7

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 200 personnes dans 14 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de sept établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 52 concessions agréées, Mercedes-Benz Canada a vendu 49 758 véhicules en 2018. Cela fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la cinquième année consécutive.

