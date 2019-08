Nomination de monsieur Martin Lavoie au poste de président-directeur général du Groupe Export agroalimentaire





SAINTE-JULIE, Québec, 02 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le président du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada, monsieur Bill Sheehan, est heureux d'annoncer la nomination de monsieur Martin Lavoie au poste de président-directeur général de l'association. Il succède à monsieur André A. Coutu qui dirigeait le Groupe depuis 2001. Cette nomination s'inscrit dans la foulée du départ à la retraite de monsieur Coutu qui présidait aux destinées de l'organisation depuis 18 ans.



Impliqué depuis plus de 20 ans dans le domaine agroalimentaire, Martin Lavoie a une grande connaissance des impératifs liés à l'exportation de produits alimentaires. Diplômé en administration des affaires, en relations industrielles et en gestion des ressources humaines, il s'est spécialisé, au fil des ans, dans le commerce international et la réglementation, notamment à titre de président et chef de la direction de Canada Porc International, l'association des exportateurs de porc canadiens, depuis août 2017. Au cours des six années précédentes, il a fait partie des équipes de direction de deux grandes sociétés canadiennes dans le secteur des viandes. Il a occupé des postes de haute responsabilité dans le développement des marchés de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique.

« Nous sommes ravis d'accueillir parmi nous un homme possédant une approche axée sur les résultats, une grande capacité d'adaptation et qui cumule des connaissances fines de l'industrie agroalimentaire et des réalités des exportateurs », souligne monsieur Sheehan.

« C'est avec un grand enthousiasme que je rejoins le Groupe Export, une association qui a su se positionner comme un joueur clé dans l'industrie agroalimentaire. Le défi à relever sera des plus stimulants et je suis heureux de pouvoir mettre mon expérience des dernières décennies au service des exportateurs agroalimentaires du Québec », déclare Martin Lavoie.

Le conseil d'administration tient par ailleurs à souligner l'importance de l'apport de monsieur André A. Coutu qui a mené l'association avec passion et engagement pendant près de deux décennies. Pendant son passage, le Groupe Export a implanté de nombreux services adaptés aux besoins réels des exportateurs et est devenu la plus importante association de manufacturiers agroalimentaires exportateurs au Canada. Monsieur Coutu a également grandement contribué à l'implantation du salon SIAL CANADA, qui a propulsé le savoir-faire canadien à l'échelle internationale.

À propos du Groupe Export agroalimentaire Québec-Canada

Avec plus de 450 membres, le Groupe Export agroalimentaire Québec?Canada est la plus importante association d'exportateurs de produits agroalimentaires au Canada. Créée en 1990, l'Association a, au fil des ans, développé plusieurs services et initié des centaines d'activités pour faciliter l'accès des marchés hors Québec et internationaux aux exportateurs agroalimentaires du Québec. Le Groupe Export est également l'instigateur des Prix Alizés et de la Soirée des Alizés, tenue en marge de SIAL Canada, dont l'organisme est actionnaire. Lien privilégié entre les exportateurs et les marchés, trait d'union essentiel entre le secteur public et l'industrie, l'Association travaille quotidiennement à accroître la présence des produits du Québec partout dans le monde.





