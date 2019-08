Axon Neuroscience nomme Michal Fresser au poste de PDG du groupe





LARNACA, Chypre, 2 août 2019 /PRNewswire/ -- AXON NEUROSCIENCE SE, un chef de file mondial dans le développement de diagnostics et d'immunothérapies dans la prévention de la maladie d'Alzheimer et d'autres tauopathies, annonce aujourd'hui la nomination de Michal Fresser au poste de président-directeur général d'Axon Group. M. Fresser, qui occupe actuellement le poste de conseiller général, sera également nommé président du comité de direction des deux filiales du groupe ? AXON Neuroscience CRM Services SE et AXON Neuroscience R&D Services SE.

Roman Sivak, directeur général des deux filiales, conservera son poste d'administrateur et de membre du comité de direction des filiales du groupe, où il poursuivra ses efforts dans les activités de recherche et développement ainsi que dans les essais cliniques de premier plan. L'objectif du groupe est de façonner l'avenir de la production de produits pharmaceutiques modifiant la pathologie ainsi que des tests de dépistage de la maladie d'Alzheimer et des troubles neurodégénératifs associés.

Le professeur Michal Novak, fondateur et membre du comité de direction d'Axon, a déclaré : « Nous sommes ravis de nommer Michal Fresser au poste de P-DG du groupe. Ses compétences et son expérience font de lui le candidat idéal pour amener Axon au prochain niveau de développement, alors que nous finalisons l'étude ADAMANT pour AADvac1 et que nous sommes impatients de présenter cette nouvelle thérapie potentiellement révolutionnaire aux patients du monde entier atteints d'Alzheimer. Nous aimerions également remercier Roman Sivak pour avoir travaillé sans relâche et avec succès jusqu'à présent, pilotant les étapes préliminaires de recherche et de développement de nos programmes majeurs, les faisant passer du laboratoire aux essais cliniques. Je suis ravi que Roman poursuive son travail dans ce domaine à nos côtés alors que nous continuons à identifier et développer la prochaine génération de composés ciblant la pathologie Tau. »

À propos d'Axon Neuroscience

AXON Neuroscience est une entreprise de biotechnologie de recherche en phase clinique créée en 1999, composée d'une équipe d'experts dont les recherches sont exclusivement orientées vers les immunothérapies et les plateformes de dépistage de la pathologie Tau. AXON a identifié et possède en exclusivité plusieurs composés étant étudiés pour servir de traitement modifiant potentiellement la pathologie dans le traitement de la maladie d'Alzheimer et d'autres tauopathies. Les deux composés majeurs sont le vaccin actif AADvac1 et l'anticorps monoclonal AADvac2. Le vaccin tau AADvac1 pourrait être le premier traitement révolutionnaire à traiter la maladie d'Alzheimer et aider des millions de personnes souffrant de cette maladie dévastatrice. Axon développe également une série de tests de dépistage afin de mieux détecter les patients susceptibles de déclarer des maladies cérébrales liées à la protéine Tau, et qui pourraient bénéficier de ce nouveau traitement potentiel.

