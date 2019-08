Subaru Canada accentue son rythme et enregistre son meilleur juillet à vie





Les ventes de juillet, en hausse de 2,3 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, permettent d'établir un mois record.

Les Crosstrek et Outback signent un mois de juillet record, les ventes de la Crosstrek en hausse de 63,8 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier.

Les régions de l' Ontario , du Québec et de l'Atlantique affichent chacune leur meilleur juillet à ce jour.

Ces excellents résultats en juillet s'inscrivent dans une année marquée par une baisse des ventes dans l'industrie automobile au Canada.

MISSISSAUGA, ON, le 1er août 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) continue de faire preuve de résilience dans le contexte négatif du secteur automobile canadien en affichant son meilleur juillet à vie.

La Marque a en effet livré 5 159 unités, un bond de 2,3 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, lui même un record, permettant à SCI de soutenir le rythme de l'année 2018 record au cours de laquelle elle a vendu 58 070 unités.

Les ventes de juillet permettent à SCI de rester à portée du résultat de l'an dernier à ce jour, accusant un retard d'à peine 1,1 p. 100 sur 2018 alors que Subaru établissait son septième record annuel des ventes, et ce malgré les résultats de l'industrie en chute de 5,5 p. 100 en date de juin.

« Dans une année marquée par une baisse des ventes automobiles partout au pays, je suis ravi de ces résultats », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru Canada, Inc. « De plus en plus de Canadiens choisissent des modèles Subaru qui combinent polyvalence, rapport qualité-prix et sécurité comme nul autre. »

Ces trois atouts ont tracé la voie pour SCI en juillet, les VUS Crosstrek et Outback affichant leur meilleur juillet à vie. Les ventes de Crosstrek ont bondi de 63,8 p. 100 par rapport au même mois l'an dernier, tandis que celles de la Outback ont grimpé de 2,4 p. 100, un résultat plus modeste, mais tout aussi impressionnant, qui se traduit par la livraison de 1 074 unités au pays.

Ces deux modèles ont reçu les grands honneurs dans leur segment respectif avec la mention Meilleure valeur retenue décernée par ALG, une neuvième fois de suite pour la Outback, et une quatrième fois pour la Crosstrek. Les deux modèles ont aussi reçu la mention PREMIER CHOIX SÉCURITÉ+ (PCS+) décernée par l'IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) lorsqu'ils sont équipés du système d'aide à la conduite EyeSight et de phares spécifiques.

Les régions se sont aussi démarquées en juillet, l'Ontario, le Québec et l'Atlantique enregistrant leur meilleur juillet à vie. Les ventes dans ces régions ont progressé de 3,2, 6,6 et 11,2 p. 100 respectivement.

Juillet 2019 5 159 Réel pour le mois 5 044 Année précédente (même mois) 115 Différence 2,3% MÀCJ c. MPAD 32 563 2019 AÀCJ 32 920 2018 AÀCJ -357 Différence -1,1 % AÀCJ vs. MPAD 5 159 T3 2019 5 044 T3 2018 115 Différence 2,3 % Ventes trimestrielles actuelles c. MPAD

Au sujet de Subaru Canada, Inc.

Subaru Canada, Inc. est une filiale à part entière de Subaru Corporation du Japon. Ayant son siège social à Mississauga, en Ontario, la société commercialise et distribue les véhicules, pièces et accessoires Subaru par l'entremise d'un réseau de 94 concessionnaires agréés à travers le Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez www.subaru.ca ou www.pr.subaru.ca ou suivez @SubaruCanada sur Twitter.

SOURCE Subaru Canada Inc.

Communiqué envoyé le 1 août 2019 à 12:01 et diffusé par :