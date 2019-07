Le coup de maître





- Fernando Belasteguín, numéro un mondial de padel depuis 16 années consécutives et ambassadeur de la marque automobile CUPRA, fait face à l'un des plus grands défis de sa carrière

- 36 mètres de haut, une cible de 70 x 50 cm et un swing exécuté avec une précision extrême

BARCELONE, Espagne, 31 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Six heures du soir, Barcelone. Fernando Belasteguín, mieux connu sous le nom de « Bela », se prépare pour l'un des coups les plus difficiles de sa carrière sportive. Bien qu'il soit une légende du padel, classé numéro un mondial depuis 16 années consécutives, il admet tout de même que « lorsqu'on m'a proposé ce défi, je me suis dit que ce serait impossible, mais maintenant, je ne partirai pas avant d'avoir réussi. »

Le défi de Bela : depuis le huitième étage d'un bâtiment dans le port de Barcelona, la mission de Bela consiste à frapper un coup unique ; envoyer la balle dans le toit ouvrant d'une CUPRA Ateca, garée 36 mètres plus bas, une cible mesurant tout juste 70 x 50 cm. Le professeur de biophysique Enric Álvarez, de l'Université polytechnique de Catalogne, analyse ainsi le coup : « La balle doit être frappée avec une grande précision. Elle doit atteindre la vitesse et l'angle parfaits. C'est un coup pratiquement impossible », selon le scientifique.

Une complication supplémentaire : le lob est considéré comme son meilleur coup, mais cette fois-ci, il ne lui sera d'aucun secours. « Je pense que je vais devoir frapper la balle comme jamais auparavant », dit-il. En sortant sur la terrasse, Bela sent le vent, encore une difficulté supplémentaire. Si près de la mer et à une telle hauteur, une rafale pourrait faire échouer même le coup le plus précis. Il va devoir choisir le bon moment.

Maîtriser la physique et la biomécanique : Bela fait quelques pas en arrière pour que rien n'entrave son swing, il lance la balle dans les airs, et vient la frapper avec sa raquette. À un angle de 10 degrés et une vitesse de 54 km/h, la balle tombe en plein milieu de la cible. Bela célèbre sa réussite : « Qui aurait cru qu'après 30 ans passés à jouer au padel, je devrais essayer une nouvelle technique pour relever le défi que m'a lancé CUPRA ? »

« Ce qu'il a accompli est incroyable, avec toutes les difficultés que cela impliquait. Il fait preuve d'un contrôle biomécanique exceptionnel », conclut Álvarez. Le face-à-face entre Bela et CUPRA n'est pas encore fini : « J'espère qu'ils me lanceront bientôt un nouveau défi, quel qu'il soit, et nous verrons si je suis capable de le relever là encore. »

