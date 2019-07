Travaux d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV - Début des travaux à la hauteur de l'échangeur de l'autoroute Henri-IV et du boulevard Wilfrid-Hamel





QUÉBEC, le 31 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que, dans le cadre des travaux d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV, des travaux à la hauteur de l'échangeur de l'autoroute Henri-IV et du boulevard Wilfrid-Hamel s'amorceront à compter du 4 août 2019.

Dans ce secteur, les travaux prévus jusqu'en novembre consisteront en la réfection du boulevard du Parc-Technologique, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Rideau. Le boulevard sera réaménagé avec un terre-plein central, deux nouveaux feux de circulation et un trottoir du côté est. Les bretelles entre l'autoroute Henri-IV nord et le boulevard Wilfrid-Hamel seront aussi reconstruites plus au sud.

GESTION DE LA CIRCULATION

Boulevard du Parc-Technologique

À compter du 4 août jusqu'en novembre

Dans les deux directions, fermeture en tout temps d'une voie sur deux entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Rideau. Les voies seront déviées.

Au besoin, fermeture du boulevard du Parc-Technologique, entre le boulevard Wilfrid-Hamel et la rue Rideau, le soir, la nuit ou la fin de semaine. Détour par l'avenue Saint-Jean-Baptiste .

La reconstruction des bretelles entre l'autoroute Henri-IV nord et le boulevard Wilfrid-Hamel sera exécutée hors chaussée, en bordure du boulevard du Parc-Technologique.



Autoroute Henri-IV (73)

À compter de la mi-août jusqu'en novembre

Dans les deux directions, entre les rues Michelet et Rideau, circulation sur des voies déviées et de largeur réduite à 3,3 m .

. Deux voies seront maintenues dans chaque direction aux heures de pointe, entre la rue Michelet et l'autoroute Charest. Au besoin, fermeture ponctuelle de voies et de bretelles le soir, la nuit et la fin de semaine.

Cette année, les travaux sur l'autoroute à cette hauteur consisteront à réaliser des aménagements temporaires, sur l'accotement et dans la bande médiane, afin de faciliter la gestion de la circulation.

Une grande attention est portée aux répercussions des changements sur la circulation et le Ministère procède aux ajustements requis lorsque nécessaire et possible.

Les dates des interventions sont sujettes à changement en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Pour plus d'information sur ce chantier, consultez la page Web du projet sur le site du Ministère.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Le projet d'élargissement et de réfection de l'autoroute Henri-IV (73/573) est inscrit dans la liste des investissements routiers et maritimes 2019-2021 de la région de la Capitale-Nationale.

