GHO Capital annonce la vente de Caprion Biosciences





Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP, l'investisseur européen spécialisé dans les soins de santé, annonce ce jour la vente de Caprion Biosciences ("Caprion") à Arsenal Capital Partners, une société privée d'investissements investissant dans des entreprises de la santé et industrielles spécialisées sur les marchés intermédiaires.

Caprion est une entreprise de services de laboratoire spécialisés destinés à optimiser les activités de R&D des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques depuis la découverte jusqu'aux phases précliniques et cliniques de développement médicamenteux.

Sous la propriété de GHO, la Société a connu une solide croissance organique et inorganique et triplé son chiffre d'affaires depuis l'investissement initial pour devenir un chef de file des services laboratoires externalisés destinés aux essais d'immunothérapies anticancer.

Une série de trois acquisitions organiques (un laboratoire d'ImmuneHealth en 2016, Primity Bio en 2018 et Serametrix en 2019), a permis l'expansion de la Société en Europe et en Asie, l'ajout de compétences techniques de pointe et une augmentation significative de sa capacité. Caprion est aujourd'hui un leader de son secteur, avec des laboratoires situés sur les côtes est et ouest d'Amérique du Nord et en Belgique, ainsi que des locaux en Australie.

Durant toute la période où GHO détenait Caprion, d'importants investissements ont été réalisés dans les infrastructures opérationnelles de l'entreprise, notamment dans les systèmes de gestion des informations de laboratoire, les capacités de développement commercial, les ressources humaines et les fonctions financières. Ces mesures ont aidé à mettre en place une entreprise capable de générer une solide croissance annuelle, tout en maintenant des normes de la plus haute qualité.

Les associés chez GHO Capital déclarent:

"Le partenariat de GHO avec l'équipe de direction de Caprion représente la concrétisation réussie d'une vision élaborée conjointement visant à créer un leader transatlantique sur le marché de services de l'immunothérapie. Durant cette période, Caprion a généré une croissance internationale considérable, est devenu un chef de file technologique dans son secteur et a continué d'imposer les plus hautes normes de qualité de services. Avec les investissements réalisés ces dernières années, Caprion se positionne favorablement pour prolonger sa trajectoire de croissance."

Ropes & Gray LLP et Osler, Hoskin & Harcourt LLP ont agi en qualité de conseillers juridiques auprès de Caprion. William Blair & Company a agi en qualité de conseiller financier, et Kirkland & Ellis LLP et Jones Day LLP ont agi en qualité de conseillers juridiques auprès d'Arsenal.

À propos de Caprion Biosciences

Caprion est un chef de file spécialisé dans les solutions de suivi immunitaire par cytométrie en flux et les services protéomiques quantitatifs de spectrométrie de masse destinés à l'industrie biopharmaceutique. Avec des laboratoires à Montréal (Québec, Canada), Fremont (Californie, États-Unis), Carlsbad (Californie, États-Unis), Gosselies (Belgique), Guildford (Royaume-Uni) et Sydney (Australie), Caprion a généré une croissance de premier plan au cours de ces dernières années, aussi bien organique qu'inorganique via les récentes acquisitions de Primity Bio et Serametrix Corporation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.caprion.com

À propos de GHO Capital

Établie à Londres, Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP, est une société spécialisée dans le conseil en investissement dans le domaine de la santé. En mettant à profit nos capacités et perspectives internationales pour promouvoir des opportunités de soins de santé à forte croissance en Europe, nous contribuons à créer des entreprises leaders de leur marché et à valeur stratégique mondiale élevée. Le succès obtenu par nos investissements antérieurs démontre la richesse inégalée de notre expertise et de notre réseau. Nous nous associons avec des équipes de gestion expérimentées afin de générer de la valeur dans un système mondial qui exige la prestation de soins de santé plus rapides, plus efficaces et plus accessibles. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.ghocapital.com

À propos d'Arsenal Capital Partners

Arsenal est une société privée d'investissements destinés aux entreprises industrielles spécialisées et de soins de santé sur les marchés intermédiaires. Depuis sa création en 2000, Arsenal a levé 5,3 milliards de dollars de fonds d'investissements institutionnels, réalisé plus de 40 investissements de plateforme, et enregistré 30 opérations participatives. Arsenal investit dans les secteurs industriels dans lesquels la société possède des connaissances et une expérience significatives, et cherche des entreprises avec une capitalisation initiale située entre 100 et 500 millions de dollars. La société travaille avec les équipes de gestion pour mettre sur pied des entreprises avec des positions dominantes, une croissance élevée et une forte valeur ajoutée. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.arsenalcapital.com

